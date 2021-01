Šlachta nemá šanci, protikorupčních stran už je moc, míní politologové

„Protikorupční téma je trvale silné, což potvrzují různé průzkumy, je však otázka, zda se na tom jediném dá postavit program celého hnutí,“ řekl iDNES.cz politolog Ladislav Mrklas z Cevro institutu.

Šlachtovi proto ve volbách do Sněmovny nedává téměř žádné šance na úspěch. „Stále neznáme všechny osobnosti, se kterými do toho půjde, ale stejně si myslím, že na politické scéně se už rýsuje poměrně jasný střet mezi hnutím ANO a dvěma opozičními koalicemi. Mám pocit, že není prostor pro novou protikorupční formaci,“ uvedl Mrklas s tím, že se o to samé již pokouší také Mikuláš Minář se svým hnutím Lidé PRO.

Lidé si Šlachtu pamatují zejména ve spojení se zásahem na Úřadu vlády bývalého premiéra Petra Nečase v roce 2013, kterému tehdy jako šéf ÚOOZ velel. Z velkých obvinění, která vyústila v pád tehdejší vlády, však byla nakonec pravomocně odsouzena pouze tehdejší šéfka kanceláře premiéra Jana Nagyová (nyní už Nečasová, pozn. red.) za zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování Nečasovy manželky.

Podle politologa Lukáše Novotného z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně však Šlachtovi zásah na Úřadu vlády už moc hlasů nepřinese, většina lidí na to podle něj zapomněla. Mrklas si myslí, že by tím hnutí Přísaha mohlo přilákat nějaké voliče, mnoho jich však nebude.

„U voličů, kteří se zásahem zpětně souhlasí, by možná nějaké body získat mohl. Na druhou stranu to jsou dnes z velké části voliči Andreje Babiše nebo jiných stran protestního typu a nemyslím si, že by byl prostor pro etablování další strany tohoto typu. V prvé řadě by totiž musela jít proti jiné korupci či střetům zájmů, jako je střet zájmů Andreje Babiše. Musel by z toho udělat opravdu velké téma, ale já si nedovedu představit, že by na to dnes slyšel nějaký velký počet lidí,“ vysvětlil Mrklas.

Podle Novotného je problém hlavně v tom, že Šlachta kromě protikorupční rétoriky vlastně nic nepřináší. „Každé nové hnutí by nemělo uspokojovat jen osobní ambice daného člověka, ale mělo by vycházet z reálného rozpoložení politiky. Na tomto poli už je hodně plno. Nedávám tomu vůbec žádnou šanci na úspěch,“ tvrdí Novotný s tím, že by Šlachta udělal lépe, kdyby se zařadil do některého z hnutí či politických stran, ke kterým má blízko.

Šlachta je pro současné strany větší strašák než Minář

S názory svých kolegů se poměrně značně rozchází politolog Jan Kubáček. Podle jeho názoru Přísaha šanci na úspěch ve volbách do Sněmovny má. „Jak se dříve spekulovalo o hnutí Lidé PRO, tak reálnou silou, která může stávajícím stranám ubrat hlasy, je hnutí Roberta Šlachty,“ uvedl s tím, že může být atraktivní i pro nevoliče.

Nesmí však stavět pouze na protikorupční auru. „Musí zdvihat témata jako je vymahatelnost práva nebo pomalé soudy. Nerovnost ve stávajících pravidlech během nouzového stavu je také naprosto zjevná a občany to štve. Kdyby to bylo jen proti korupci, tak je to málo.“

Kubáček viděl během úvodní tiskové konference nového hnutí úplně jiného Šlachtu, než na kterého byl zvyklý. „Bylo vidět, že je to pro něj nové prostředí. Když porovnám jeho vystupování po zásahu na Úřadu vlády, je to úplně jiný Robert Šlachta. Je vidět, že se politické řemeslo teprve učí, na druhou stranu byla jeho prezentace poměrně profesionální,“ míní.

Šance na úspěch v říjnových volbách tak podle Kubáčka má. „Pokud bude mít chytrý program, bude v terénu a bude se umět propagovat v online prostředí, tak ano,“ doplnil Kubáček.