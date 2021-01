Šlachta si na hnutí Přísaha vzal půjčku. Založil jsem ho s kamarádem, řekl

Šlachta se v samém počátku vyjádřil k epidemii covid-19. Zákeřnost situace podle něj spočívá v tom, že ji ne všichni pociťují stejně. „Naše společná reakce je apatie, smutek, nedůvěra ve stát. Stáhli jsme se všichni do sebe a řešíme jen své bezprostřední okolí, na stát se nespoléháme. To já ale nechci akceptovat,“ uvedl.



Kritizoval nepřehledná nařízení, jejich ohýbání a přednostní zacházení s privilegovanými jedinci.

„Proč se bývalý polda rozhodl jít do politiky? Mnozí si myslí, že politika je smutný cirkus, mnozí dokonce totální bahno. Chci spravedlivé Česko, proto jdu do politiky,“ řekl. Podle svých slov si uvědomuje, že to nebude lehké. „Vždy jsem si vybral složitější cestu, protože jsem věděl, že je ta správná,“ konstatoval.



Drive-in debaty i sbírání podpisů

„Politici si mysleli, že si nás budou vodit, nikdy za 30 let jsem ani neuhnul. Za každý svůj krok jsem převzal plnou zodpovědnost a tak tomu bude i nadále,“ konstatoval.



Při konferenci vyzval občany, aby se k jeho hnutí Přísaha přidali. Zároveň představil svůj tým o zhruba 30 lidech. „Nechci sedět v kanceláři, radši se bavím s lidmi na ulici,“ popsal. Proto uvedl, že plánuje drive-in debaty s online pokládanými dotazy. Jen tak se lze podle něj v dnešní době s lidmi bezpečně setkat.



Také sbírání podpisů na petiční arch plánuje provést pomocí drive-inu. „Nechci žádný klub pro vyvolené, se svým týmem se rozjedeme po celé republice,“ řekl Šlachta. Jeho hnutí se podle něj nachází v politickém středu, na jeho vznik si vzal půjčku a založil ho se svým kamarádem Tomášem Sochrem.

„Z 95 procent máme obsazené všechny kraje,“ řekl. Ještě ale podle něj není jasné, kdo bude kandidovat v jakém kraji. Spekulovat Šlachta nechtěl ani o potenciální koalici.



Odstřižení policie od politického tlaku

Chce se věnovat veřejné politice, veřejným financím, rozpočtu a dalším palčivým problémům. „Chci, aby se policisté odstřihli od politického tlaku. Aby nikdo nebyl nedotknutelný mimo zákon. Moje loajalita je k České republice,“ uvedl. To samé očekává od svého týmu v hnutí.



„Mohu říci, že zakládám celorepublikové občanské hnutí, se kterým mám zájem zúčastnit se říjnových voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl Seznam Zprávám. Šlachta uvedl, že bude lídrem hnutí a kandidovat bude jeho hnutí samo, nikoli v koalici. Ve čtvrtek se Šlachta vydá sbírat mezi lidmi podpisy pro formální založení hnutí.

Protikorupčně laděný program

„Určitě to bude protikorupčně laděné, program vychází z mé praxe a zkušeností. Politika v mém podání má být pokračováním toho, jakým způsobem jsem doposud pro stát pracoval,“ uvedl bývalý detektiv k programu hnutí. Tvářemi strany mají být kromě Šlachty podle serveru i někdejší Šlachtovi kolegové z policie Tomáš Sochr a Jiří Komárek.

Šlachta řídil protimafiánský úřad policie od ledna 2008, kdy nahradil Jana Kubiceho, do června 2016. V roce 2013 se podílel na policejním zásahu na úřadu vlády, který poté vedl k pádu kabinetu Petra Nečase. Nikdo z obviněných politiků ale nakonec nebyl odsouzen. Neprokázala se ani podezření kolem manipulací veřejných zakázek lidmi napojenými na politiky.

Od policie Robert Šlachta odešel v roce 2016 kvůli reorganizaci, při které byl ÚOOZ sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu, a Šlachta tak přišel o místo. Poté nastoupil jako ředitel pátrací sekce Generálního ředitelství cel, kde předloni také skončil. Loni policie prověřovala, zda Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou nezveřejnil tajné informace. Případ odložila.