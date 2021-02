Kdo si vyřizuje účty a má malého pindíka, ať jde pryč, zlobí se Šlachta

Po krátkém úvodu se záběry z propagačních stánků, na kterých se sbírají podpisy, věnoval Šlachta několik minut na poděkování všem dobrovolníkům a spolupracovníkům z nově vznikajícího hnutí Přísaha.

„Od 27. ledna, kdy jsme informovali o zakládání hnutí, se nám přihlásilo 1 314 dobrovolníků, kteří s námi chtějí spolupracovat a chtějí nám pomáhat s rozjezdem,“ uvedl. Na kameru na jejich počest dokonce smeknul kloboukem.

Bývalý šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu informoval o založení na online vysílané konferenci ke konci ledna. Opakovaně se negativně vyjadřuje k tvrzením, že za hnutím „stojí někdo jiný“. Na jeho vznik si vzal půjčku a založil ho se svým kamarádem Tomášem Sochrem.

„Vždy jsem si vybral složitější cestu, protože jsem věděl, že je ta správná,“ konstatoval. Že to Šlachta nebude mít lehké, potvrzují také politologové. Stran, které sázejí na protikorupční tématiku, už je podle nich příliš a Šlachta s ní navíc přišel až jako poslední.

Hnutí má zatím zhruba 5 300 zkontrolovaných podpisů. Sbírá je pouze ve fyzické podobě, nikoli na internetu. Pro „nejlepší sběrače“ podpisů má Šlachta zároveň připravené dárkové balíčky. Na první příčce je zatím Šlachtova maminka, která ale byla ze soutěže z logických důvodů vyřazena.

Hned první otázka z publika se týkala „hejtrů“, kteří se Šlachtovi na sociálních sítí vysmívají a mnohdy mu i vulgárně nadávají. „Jestli si někdo potřebuje pořád s někým vyřizovat účty a má malého pindíka a potřebuje pořád někoho napadat, běžte pryč,“ vzkázal Šlachta. Konstruktivní kritice se prý nebrání, musím být ale slušně formulovaná. „Ti ‚hejtři’ mě zlobí,“ dodal.

Politika, covid, kulíšky?

Politiky se nebojí, má za sebou podle svých slov životní zkušenosti, které současní politici možná neviděli ani z rychlíku. Pro Šlachtu je kromě odborné způsobnosti důležité i to, zda je se svými spolupracovníky, které si pečlivě vybírá a „sleduje jejich chování“, na stejné notě. „Dokázal jsem věci prioritizovat, rozhodnout o tom, co se řešit má a co ne,“ uvedl. To je podle něj jedna z nejzásadnějších vlastností, které současné vládě chybí.

„Žádná z politických stran teď neodpovídá tomu, s čím já chci jít do politiky,“ uvedl na dotaz ohledně potenciální koalice.

Šlachta plánuje pro příznivce Přísahy i e-shop s propagačními předměty. „Kulíšky už jsou připravené. Já už je nosím a vůbec se za to nestydím,“ uvedl. Online obchod zatím však řeší administrativní problémy.