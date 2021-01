Drive-in debata a stánky na parkovištích. Šlachta začal sbírat podpisy

Na odlehlém parkovišti na úplném okraji brněnského centra zastavuje ve čtvrtek před půl desátou první auto. Vystupuje starší pár a okamžitě se hlásí k podpisu. „Máme jeho knížku, máme jeho podpis, všechno to, co dělá, je nám hrozně blízké,“ říká Marie Lankašová, která s manželem přijela do Brna ze třicet kilometrů vzdáleného Vyškova. Kvůli Robertu Šlachtovi.