Nová hnutí na obzoru. Příznivci rychlého rozvolňování mají šanci, míní experti

Mikuláš Minář Lidé PRO

Začátkem prosince loňského roku oznámil vstup do politiky bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Místo organizování demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi nyní shání 500 tisíc podpisů, kterými podmínil kandidaturu svého nového hnutí Lidé PRO.

„Nechceme být další pětiprocentní stranou,“ vysvětlil Minář smysl sbírání podpisů. Jeho hnutí staví na protikorupční tématice, tu má garantovat dlouholetý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. Mezi další osobnosti Minářova uskupení patří podnikatel a filantrop Martin Hausenblast nebo starostka obce Pečky Alena Švejnohová.

Minář na stránkách hnutí zatím zveřejnil 12 programových priorit, které však nejsou příliš konkretizovány. Hnutí chce do politiky, která je podle Mináře v krizi, přinést změnu. „Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé, poctiví a schopní, kteří umí naslouchat,“ tvrdí Minář. Lidem také nabízí, aby přímou volbou ovlivnili složení kandidátních listin do sněmovních voleb.

Politologové jsou však k možnému úspěchu Minářova hnutí poměrně skeptičtí. „Trefil se do doby, kdy už dvě opoziční koalice vznikly. On byl navíc tím, kdo je k tomu vyzýval. Bude to mít hodně těžké, i ten začátek byl velice rozpačitý,“ řekl nedávno iDNES.cz politolog Ladislav Mrklas z Cevro institutu.

Minář zatím se sběrem podpisů příliš nepokročil. Po necelých dvou měsících od vzniku Lidé PRO mu podporu formou podpisu vyjádřilo 27 250 lidí. Politologové nevěří, že se mu do voleb podaří dosáhnout na vytyčenou metu 500 tisíc podpisů.

Robert Šlachta Přísaha

V minulém týdnu oznámil založení nového hnutí také bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Se svou Přísahou chce sestavit kandidátky pro podzimní volby ve všech krajích. Bývalý elitní policista sází podobně jako Minář na protikorupční tématiku.

„Proč se bývalý polda rozhodl jít do politiky? Mnozí si myslí, že politika je smutný cirkus, mnozí dokonce totální bahno. Chci spravedlivé Česko, proto jdu do politiky,“ řekl Šlachta při představování svého hnutí. Podle svých slov si však uvědomuje, že to nebude lehké. „Vždy jsem si vybral složitější cestu, protože jsem věděl, že je ta správná,“ konstatoval.

Že to Šlachta nebude mít lehké, potvrzují také politologové. Stran, které sázejí na protikorupční tématiku, už je podle nich příliš a Šlachta s ní navíc přispěchal až jako poslední.

Podle politologa Lukáše Novotného je však problém hlavně v tom, že Šlachta kromě protikorupční rétoriky vlastně nic nepřináší. „Každé nové hnutí by nemělo uspokojovat jen osobní ambice daného člověka, ale mělo by vycházet z reálného rozpoložení politiky. Na tomto poli už je hodně plno. Nedávám tomu vůbec žádnou šanci na úspěch,“ tvrdí Novotný. Šlachta by podle odborníků udělal lépe, kdyby se zařadil na kandidátku některé strany či hnutí, ke kterým má blízko.

Bývalý šéf ÚOOZ oficiálně zahájil sběr podpisů minulý víkendu. Během prvního dne získal okolo pěti set podpisů. Podpisové stánky i závěrečná debata probíhaly kvůli opatřením proti šíření koronaviru v neobvyklém režimu drive-in.

Rebelující hospodští Otevřeme Česko

Skupina rebelujících hospodských z iniciativy Chcípl PES, v čele s Jakubem Olbertem z restaurace Šeberák a Jiřím Janečkem z pivovaru Malý Janek, v uplynulých dnech oznámila založení nového politického uskupení s názvem Otevřeme Česko.

Hospodští původně hnutí založili, aby mohli obcházet vládní nařízení o uzavření restaurací. Na jednání politických stran se totiž podle jejich výkladu krizového zákona vztahuje výjimka. Poté, co vláda nesplnila jejich požadavky a nezačala s rozvolňováním opatření, se však hospodští rozhodli s hnutím kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny.

V následujících dvou týdnech tak budou jezdit po nově vznikajících buňkách (většinou restauracích, pozn. red.), kde budou se svými členy diskutovat o programu vznikajícího politického uskupení. Se zájemci chtějí mluvit o tom, co by se v něm mělo objevit. „Zatím se zaměřujeme na zdravotnictví, obnovu hospodářství a podnikání, školství a ekonomiku a k těmto oblastem sháníme odborníky,“ uvedl v pondělí spoluzakladatel hnutí Jiří Janeček.

Sdružení Manifest Pravá svoboda a prosperita (PSP)

Na rozdíl od předchozích dvou hnutí, která se zaměřují na protikorupční tématiku, dávají politologové rebelujícím restauratérům šanci. Musí však najít schopného lídra a vytvořit funkční organizační kostru. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně závisí úspěch nového hnutí na několika faktorech. Prvním je vývoj epidemie covidu-19 v nejbližších měsících.

„Pokud stávající vysoká nespokojenost se schopností vlády pomoci podnikatelům v těžké situaci bude trvat, udrží se podhoubí pro úspěch podobné formace ve volbách v říjnu 2021,“ uvedl Kopeček.

Založení politického subjektu s ambicemi na kandidaturu do Sněmovny v úterý oznámilo také sdružení Manifest.cz. Pravá svoboda a prosperita (PSP) se chce o hlasy voličů ucházet jako liberálně pravicová strana.

Předseda přípravného výboru David Tesař považuje založení strany za odpověď na současnou politickou situaci občanské společnosti, která je podle něj opomíjena. Političtí představitelé podle něj nedbají potřeb občanů, lidskosti či prosperity národa.

Další představitel vznikajícího hnutí Lukáš Neterda stranu označil za ekonomicky a liberálně pravicový subjekt. „Pravicový ve smyslu důrazu na svobody, které jsou nám upírány a které jsou potřeba pro prosperitu,“ řekl. „Rozval veřejných financí“ je podle něj natolik rozsáhlý, že je potřeba vykonávat ekonomicky pravicovou politiku. V důsledku podle něj taková politika pomůže i lidem, kteří jsou na sociálním dně.

S programovým prohlášením chtějí veřejnost seznamovat postupně. Nyní uvedli, že plánují vytvořit svobodné prostředí, zastavit bujení státu a jeho prorůstání se zájmy nadnárodních korporací. Podporovat chtějí spolupráci v Evropě, která bude založena na dobrovolnosti.

Sdružení Manifest.cz opakovaně pořádá demonstrace proti vládním opatřením. Tesař například vystoupil na nedělní demonstraci na pražském Václavském náměstí. Podobně jako iniciativa Chcípl PES i jeho sdružení vyzývá příznivce, aby nezavírali své podniky či služby, jak jim to stanovují vládní nařízení.