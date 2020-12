Minář chce půl milionu podpisů, aby jeho nové hnutí šlo do voleb

Mikuláš Minář, který oznámil vstup do politiky po odchodu z iniciativy Milion chvilek pro demokracii organizující protesty proti premiérovi Andreji Babišovi, shání půl milionu podpisů pro to, aby jeho nové hnutí šlo příští rok do voleb. „Nechceme být další pětiprocentní stranou,“ řekl Minář.