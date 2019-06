Cítím se nevinný a svým způsobem hrdý, říká Rath o odsouzení za úplatky

Odvolací pražský vrchní soud ve středu rozhodl, že bývalý středočeský hejtman David Rath je vinen z přijímání úplatků za zmanipulovaná výběrová řízení na zakázky a poslal ho na 7 let do vězení. David Rath se soudu nezúčastnil, místo toho zorganizoval ve středočeské Hostivici vlastní tiskovou konferenci. Ta by měla začít před polednem a můžete ji sledovat v přímém přenosu.