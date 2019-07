Bradáčové se nelíbí neuznání odposlechů v kauze Rath, chce podat dovolání

„Stoprocentně podnět pro dovolání dáme,“ řekla v úterý deníku Právo šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová. Doplnila, že státní zastupitelství musí nejprve počkat na písemné vyhotovení rozsudku, které pražský vrchní soud avizoval na podzimní měsíce.

Podnět pro dovolání v Rathově kauze podá Vrchní státní zastupitelství v Praze k nejvyššímu žalobci Pavlu Zemanovi. „Pokud tento podnět dostanu, přezkoumám ho, vyhodnotím a pak se rozhodnu,“ komentoval pro Zeman.

„Již z toho, co vrchní soud signalizoval a jak předseda senátu Pavel Zelenka veřejně odůvodňoval jejich rozhodnutí, je zcela zřejmé, z jakých důvodů vycházel, a proti nim podáme podnět pro dovolání,“ řekla Právu Bradáčová. Narážela tím na opakované neuznání záznamů z odposlechů, které byly použity jako důkazy. Zároveň doplnila, že důvodů pro dovolání je více.

Pražský vrchní soud minulý týden Ratha pravomocně odsoudil na sedm let za přijímání úplatků a zmanipulovaná výběrová řízení na zakázky Středočeského kraje. Čtení rozsáhlého rozsudku trvalo přes dvě hodiny. Nicméně použití odposlechů jako důkazů je stále nezákonné a u soudu nepoužitelné. Rath se k soudu nedostavil. „Cítím se nevinný,“ řekl ve stejný den na své tiskové konferenci v Hostivicích.

„Proces považuji za nespravedlivý a politický. Státní zástupci od začátku nerespektovali presumpci neviny. Budu se bránit dál, a to klidně až ke štrasburskému soudu, protože to považuji za nespravedlivý proces,“ obhajoval se Rath ve středu 26. června. „Nemám 10 milionů, ani jeden milion. V tuto chvíli nemohu zaplatit nic. Počkám na přesné písemné zdůvodnění,“ dodal ohledně peněžitého trestu.

Pokud se uznají odposlechy, bude vyšší trest

„Bude to velmi zajímavý právní spor, procesně to v tuto chvíli není vůbec jednoduché,“ podotkla vrchní žalobkyně Bradáčová. Pokud se bude dovolání přezkoumávat, není jasné, jak se k němu postaví Nejvyšší soud. Jeho senát před dvěma roky odposlechy uzákonil. V případě, že by odposlechy platily jako důkazní materiál, hrozil by Rathovi vyšší trest.

Ústavní soud letos červnu po necelých dvou letech odmítl stížnosti Davida Ratha a dalších obžalovaných proti zlomovému verdiktu Nejvyššího soudu, který umožnil použití odposlechů ve středočeské korupční kauze. Vážné výhrady k odposlechům předtím vyjádřil Vrchní soud v Praze a tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán.



Rathovi podle nejnovějšího rozsudku zároveň propadne 7 milionů, které u něj policie v roce 2012 našla. Celkem tak bývalý politik přijde o 17 milionů korun. Rathovi také zakázal vykonávat jakoukoliv funkci ve výkonných orgánech veřejné správy, uzemní samosprávy, včetně zaměstnání v regionálních radách, a to po dobu sedmi let.



Vrchní soud potrestal také bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a tehdejšího náměstka středočeských nemocnic Petra Kotta. Každý z nich dostal šestiletý trest ve vězení a přijde o 15 milionů korun.



David Rath i manželé Kottovi si vyslechli nepravomocný rozsudek už loni v červnu. Tehdy se jednalo o 8,5 roku vězení pro Ratha a o rok nižší pro Kottovi. Všichni obžalovaní se tehdy odvolali a odvolání podalo také státní zastupitelství.

David Rath komentuje rozsudek ohledně přijímání úplatků: