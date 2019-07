Omluva nestačí. Rath trvá na 100 000 korunách od advokáta Pacovského

18:23 , aktualizováno 18:23

David Rath podal ústavní stížnost ve sporu s advokátem Michalem Pacovským. Podle pravomocného verdiktu se Pacovský musel Rathovi omluvit za několik výroků z roku 2015, které se týkaly okolností udělení plné moci k právnímu zastupování. Justice však nepřiznala bývalému středočeskému hejtmanovi za ČSSD právo na odškodnění 100 000 korun.

David Rath se Bývalý středočeský hejtman David Rath se v Hostivici vyjadřuje k verdiktu soudu, který ho poslal na sedm let do vězení za zmanipulovaná výběrová řízení na zakázky. (26. června 2019)k verdiktu soudu, který ho poslal na sedm let do vězení. (26. června 2019) | foto: Michal Růžička, MAFRA