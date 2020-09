Lidé se koronaviru více bojí, podpora tvrdých opatření je však nižší

Podpora naopak stoupla mírnějším přístupům k epidemii. Zatímco třeba takzvaný švédský přístup, tedy eliminace omezování obyvatel a snaha o maximální zachování ekonomického provozu, preferovalo v březnu jen 18 procent a v červnu 19 procent Čechů. Teď to jako nejlepší možnost vidí 27 procent lidí.

Oproti červnu naopak klesla popularita takzvaného korejského přístupu. Ten spočívá v důsledném monitorování, třeba za pomoci mobilních aplikací, jako je česká eRouška, intenzivním testování a vybavení obyvatelstva ochrannými prostředky, tedy rouškami a respirátory.

Zatímco v březnu měl tento přístup inspirovaný Jižní Koreou podporu u asi 28 procent obyvatel, v červnu jej již preferovalo 35 procent Čechů. Pak ale popularita zase klesla a nyní pro tento přístup hlasovalo jen třicet procent respondentů.

Stabilně naopak roste popularita přístupu založeném na budování takzvané kolektivní imunity. Zatímco v březnu se k této myšlence hlásil jen asi každý desátý Čech, teď je příznivců tohoto přístupu asi dvojnásob, preferuje ho každý pátý respondent.

Podpora jednotlivých přístupů k řešení epidemie ale není stejná napříč společností. „Rázný důraz na ochranu obyvatel by častěji preferovali starší respondenti nad 60 let, voliči levice a ti, co mají větší obavy z onemocnění covid-19,“ uvádějí autoři průzkumu.

Větší strach z nákazy

Ačkoliv podpora omezujících opatření klesá, paradoxně roste procento lidí, kteří mají „velké obavy, že mohou onemocnět nemocí covid-19“. Zatímco dubnu tvořili jedenáct procent a v červnu pouhá tři procenta, v září má tyto obavy osmnáct procent lidí.

Naopak ale ubylo lidí, kteří se nákazy obávají jen trochu. V březnu jich bylo 59 procent, v červnu 51 procent a nyní již jen 43 procent. Množství lidí, kteří se nákazy vůbec neobávají je tak vyšší než v březnu, ale nižší než v červnu.Ti nyní tvoří asi dvě pětiny populace. „Obecně můžeme říci, že vyšší obavy vykazují spíše ženy než muži,“ konstatují autoři průzkumu.

Průzkum vznikl ve dnech 9. a 10. září, účastnilo se ho 1 053 respondentů.