eRouška 2 je tu. Podívejte se, jak funguje, a hlavně si ji nainstalujte

Naše nezvykle neomalená pobídka v titulku je zcela na místě. Hygienické stanice mají plné ruce práce s testováním a trasování, které je podmínkou funkce chytré karantény, naprosto nestíhají. A zatímco první generace eRoušky na práci hygienické stanice marně spoléhala, ta nová se bez ní v podstatě obejde.

Jak to funguje: totální anonymita a zodpovědnost každého z nás

Aplikace eRouška 2.1 pomocí Bluetooth rozhraní telefonu v pravidelných intervalech vysílá identifikátor v podobě náhodné řady čísel, které se navíc každých 10–20 minut změní. Tak se zaručuje, že nikdo nemůže například pomocí postupného sledování spojit konkrétní identifikátor s konkrétním uživatelem.

Mimo vysílání identifikátoru aplikace také zaznamenává identifikátory ostatních uživatelů, které jsou v dosahu Bluetooth antény telefonu – a v paměti telefonu je ukládá, spolu s informací o dni, délce trvání a intenzitě signálu (z té pak lze určit vzdálenost druhého telefonu a tedy míru rizika přenosu). Ani poloha, ani nic dalšího se neukládá. Celkově jde o zanedbatelné množství dat, jehož existenci během užívání telefonu nepostřehnete.



Aktivace aplikace eRouška 2.0 v telefonu s OS Android

Jednou za čas, minimálně jednou denně dojde ke komunikaci aplikace se serverem. Ten jí pošle seznam identifikátorů, které byly odeslány z telefonů lidí s pozitivním testem na covid-19, a pokud se některý z identifikátorů uložených ve vašem telefonu shodne s identifikátorem zaslaným v „seznamu pozitivních“, aplikace vás notifikací na toto riziko upozorní. Ani aplikace, ani server, ani hygiena v tu chvíli netuší, čí tyto identifikátory byly.



Úplně nový je způsob, jak se do systému dostanou identifikátory s pozitivním výsledkem testovaných lidí. Součástí SMS zprávy hygieny s informací o pozitivním výsledku testu nově bude unikátní kód, po jehož zadání do aplikace aktivujete funkci, která do systému odešle seznam identifikátorů, které váš telefon do okolí vysílal. Stále je vše pouze na úrovni náhodně generovaných čísel a tedy zcela anonymní.

Pokračování aktivace aplikace eRouška 2.0 v telefonu s OS Android. V aplikaci se dozvíte i poslední čísla týkající se Covid-19.

Je rozhodnutím každého uživatele, zda aplikací ostatním uživatelům oznámí, že byli v rizikovém kontaktu s nakaženým. Je rozhodnutím každého uživatele, zda bude notifikaci aplikace s tím, že byl v kontaktu s nakaženým uživatelem, ignorovat, nebo se obrátí na svého obvodního lékaře či hygienickou stanici s otázkou na další postup. V obou případech je to otázka ohleduplnosti k ostatním, ve druhém případě i otázka ohledu na vlastní zdraví.



Největší novinky verze 2.0 se skrývají ve vyskakovacím menu vpravo nahoře. V záložce „riziková setkání“ uvidíte podrobnosti o takovém setkání, na které vás proaktivně upozorní notifikace. A pokud od hygieny dostanete informaci o pozitivním výsledku svého testu, v záložce „odeslat data“ zadáte svůj ověřovací kód. Ten zabraňuje zneužití aplikace vtipálkům.

Aplikace tak může efektivně, levně a velmi spolehlivě nahradit fyzické trasování, které je pracné, pomalé, nespolehlivé a – což je pro spoustu lidí nepřekonatelné – adresné. Oproti tomu „oznámení o expozici“ v aplikaci eRouška je anonymní, rychlé, bezpracné a spolehlivé.



Velký háček: čím méně lidí se zapojí, tím méně to bude fungovat

Z logiky věci by bylo ideální, kdyby si aplikaci nainstaloval a její funkci povolil úplně každý, kdo má chytrý telefon. Ostatně, pro opak neexistuje relevantní argument.

Jediné, co se pro uživatele se spuštěním eRoušky fyzicky změní, je o trochu vyšší spotřeba telefonu kvůli zapnutému Bluetooth. To ale poznají jen ti, co jej mají vypnutý. Pro ty, kdo mají bezdrátově připojená sluchátka, handsfree, chytré hodinky nebo jinou nositelnou elektroniku, se nemění prakticky nic.

Jak jsme totiž vyzkoušeli s dvojicí shodných telefonů Samsung Galaxy A41, zaznamenatelný (ale nijak dramatický) rozdíl ve výdrži přinese samotné spuštění Bluetooth, nikoli provoz aplikace – její energetické nároky (test proběhl s první verzí aplikace) jsou minimální a při běžném provozu telefonu nepostřehnutelné (respektive se schovají za odchylky v denním provozu telefonu jako takového).



Zároveň není potřeba mít aktivní datové připojení telefonu, komunikace se serverem by měla bez potíží proběhnout i přes domácí či veřejnou wi-fi síť.

Snadnější instalace

Aplikace využívá Exposure Notification API, které je společným dílem společností Apple a Google. Fakt, že je aplikace eRouška 2.1 ke stažení v aplikačních obchodech obou společností, znamená, že prošla bezpečnostním auditem obou společností a splňuje jimi nastavená bezpečnostní kritéria. Autoři aplikace, tedy Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s NAKIT (Národní agenturou pro informační a komunikační technologie) také udávají, že splňuje požadavky GDPR na ochranu osobních informací.

Na rozdíl od první verze eRoušky po nás verze 2.1 nechtěla jakékoli zásahy do powermanagementu telefonu a nebylo potřeba dělat žádné výjimky z uspávání aplikací a podobně – a to ani na telefonu, kde první verze aplikace nikdy nebyla (vyzkoušeno se Samsung Galaxy S10+). Instalace je tak zcela triviální a zvládne ji každý.

Aplikaci můžete nainstalovat z aplikačního obchodu Google Play (Android) a App Store (iOS). Novou verzi aplikaci jsme zatím nenašli ve vyhledávači Petal Search pro nové telefony Huawei, ve kterých místo Google Services běží HMS. Předpokládáme, že se tam nová verze brzy objeví.