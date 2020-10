eRouška razantně zrychlí, ověřovací kód dostanete automaticky

Pokud dostanete od testovací laboratoře informaci o pozitivním výsledku testu, víte to jen vy. Aby se to anonymně dozvěděli i ostatní uživatelé eRoušky, museli jste počkat na ověřovací SMS kód, který vám zaslala hygienická stance. A to se ukázalo jako problém, protože tak vznikaly prodlevy v řádu dní, někdy čekání přesáhlo i týden. Což účinnost systému značně snižovalo.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena eROUŠKA. Dnes spouštíme automatické odesílání ověřovacích SMS kódů pro uživatele eRoušky s pozitivním testem na covid-19. Včera si vyzvedlo kód do své eRoušky 144 pozitivně testovaných. https://t.co/d25ZSF7v69 oblíbit odpovědět

Aktuálně se proces značně urychlil. Jakmile testovací laboratoř odešle informaci o pozitivním výsledku, dostane se do centrální databáze, kde nečeká na pracovníka hygieny, ale automatizovaným procesem je zpracován a na číslo, které testovaný zadal při odběrech, se odešle SMS zpráva s ověřovacím kódem. Ten má časově omezenou platnost a uživatel jej může okamžitě použít v aplikaci a informovat tím ostatní uživatele, že měli rizikové setkání.

SMS je posílána v pracovní době, aby výsledky odeslané laboratoří v noci nebudily adresáty, kteří by měli v noci omezené možnosti reakce a znamenalo by to především stres.

Kód dostane každý, pokud aplikaci nemá, nebude ho moci použít.

Podle manažera projektu eRouška Jana Jirouška jsou v přípravě i další metody ověření, například pro případ, že by uživatel minul okno časové platnost ověřovacího kódu. Vše se bude do ostrého provozu nasazovat až po dostatečném otestování.

Díky jednomu ze čtenářů Technet.cz se na screenshotech můžete podívat, jak to vypadá, když vás aplikace eRouška informuje o rizikovém setkání. Upozorní vás push-notifikace, po otevření aplikace vidíte podrobnosti.

Aplikaci eRouška zatím používá zhruba 600 000 lidí, čím více jich bude, tím bude systém lépe fungovat.