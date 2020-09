Poslanci budou mimořádně jednat o koronaviru. Hnutí ANO bylo jediné proti

V Evropě přibývá zemí, které zařadily na červený seznam nebezpečných zemí. Od pátku nebudou moci jet lidé z České republiky ani na Slovensko bez potvrzení, že jsou covid-19 negativní, nebo musí do karantény.



Zatím jako poslední na červený seznam Česko zařadily Nizozemsko a Kypr. V Německu o této možnosti jednají nyní ve středu. Znamenalo by to opět povinnost předložit na hranicích výsledky testů na koronavirus nebo povinný vstup do karantény.

Pro návrh Lukáše Černohorského hlasovalo 54 z 95 přítomných poslanců. Piráti o totéž usilovali už v úterý, ale to ještě s poslanci ANO hlasovali sociální demokraté a dva komunisté, kteří návrh opozice nepodporovali.¨



V úterý přibylo 1 677 nakažených, což je v Česku dosavadní rekord. „Situace je horší než v ostatních zemích střední Evropy,“ uvedl v úterý ve Sněmovně šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. „Počet nakažených je třikrát vyšší, než když byl nouzový stav,“ upozornil Michálek.

„Apeluji na premiéra a vládu, aby okamžitě spustili pětibodový plán krizového řízení, který jsme nazvali jednoduše Krize. Chceme: Konečně vyměnit ministra Vojtěcha, restartovat krizový štáb a svěřit mu návrhy řešení, které bude vláda respektovat,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.



Vláda by měla podle něj dále iniciovat jednání s řediteli škol a učiteli a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené, zajistit podmínky pro učitele, aby mohli vyučovat s kvalitními respirátory, eventuálně dalšími ochrannými prostředky. Zároveň definovat nejvíce ohrožené skupiny a vybavit je ochrannými prostředky.

„Požadujeme i znásobit zásadně kapacity hygieny, aby fungovalo trasování, nutností je ekonomická podpora živnostníkům, malým a středním podnikatelům a všem, kteří pomoc potřebují,“ uvedl předseda občanských demokratů.

„Chtěl bych poprosit všechny, abychom se už konečně přestali strašit,“ uvedl v úterý premiér Andrej Babiš.