Je nová eRouška bezpečná a dokáže nás ochránit? Zeptáme se autora v Rozstřelu

Od uvedení nové verze aplikace, která má uživatele upozornit na to, že byl minimálně 15 minut v blízkosti covid-19 pozitivního člověka, si ji stáhlo několik set tisíc obyvatel Česka. Někdo možná váhá, protože nevěří, že je aplikace dostatečně bezpečná. Jak eRouška 2 funguje, můžete zjistit v našem testu: Vyzkoušeli jsme eRoušku 2. Podívejte se, jak může pomoci i vám

Samotná aplikace eRouška 2 je jedním důležitých nástrojů, který má pomoci v boji proti šíření koronavirové pandemie v Česku. Čím více uživatelů ji bude používat, tím účinnější bude.

Proč by si ji měli lidé nainstalovat, jak chrání jejich soukromí, nebo jak je náročná na mobilní zařízení, kde je nainstalovaná? To jsou otázky, na které bude v pondělí v Rozstřelu odpovídat Jan Jiroušek, projektový manažer eRoušky 2.0 ze Státní pokladny Centra sdílených služeb moderátorovi Vladimíru Vokálovi. Probereme s ním také to, před čím nás bude varovat, jak zásadně se liší od své předchůdkyně a jak bude pracovat s daty uživatelů.

Rozstřel s Janem Jirouškem můžete sledovat v pondělí 21. září od 12:30 na této stránce.