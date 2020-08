KOMENTÁŘ: eRouška je mrtvá. Když se nám něco nepovede, svedeme to na jiné

16:48 , aktualizováno 16:48

Ano, mohli jsme se stát moderním národem, který řeší problémy pomocí technologií 21. století. Ale dopadlo to jako vždycky. Ukázali jsme, že jestli něco umíme opravdu dobře, je to bít se v prsa. A když se nám něco nepovede, svedeme to na jiné. Výborně je to vidět na smutném osudu aplikace eRouška, jejímž jsem býval hrdým uživatelem.