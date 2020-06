Projekt eRouška krachuje na nedostatku uživatelů. A zápolí s iPhonem

„Jsme připraveni na druhou vlnu. Máme skvělé technologie, chytrá karanténa funguje. Z první vlny jsme se poučili a jsme připraveni,“ uvedl v pátek premiér Andrej Babiš. Slíbil, že plošná opatření se již nebudou opakovat.



Aplikaci eRouška však zatím používá podle týmu vývojářů z platformy #COVID19CZ pouhých 217 tisíc lidí. Ministr Adam Vojtěch ji přitom v minulosti zmiňoval jako jeden z klíčových způsobů zrychlení procesu dohledávání kontaktů. Podle bývalého náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který měl ještě donedávna projekt chytrá karanténa na starosti, by byla účinná, jen kdyby si ji stáhlo násobně více lidí.

„Když si představíme, že to má dvě stě tisíc lidí, to jsou dvě procenta populace. Ze sta nakažených chytneme dva,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES. Počet uživatelů by se podle něj měl pohybovat v řádech milionů. S přihlédnutím k faktu, že především starší část populace nevlastní chytrý telefon, uvedl jako nejnižší počet uživatelů potřebných k efektivnímu využití aplikace šest milionů. Předtím mluvil o milionech devíti. Zmínil také možnost povinného užívání aplikace.



Hygienici se s ní téměř nesetkali

Podle ministerstva zdravotnictví je aplikace podpůrným nástrojem celého systému chytré karantény. Nyní probíhá její integrace do systému, plné využití je součástí projektu Chytrá karanténa 2.0.

„V tuto chvíli je nutné eRoušku co nejvíce rozšířit mezi lidi, aby si postupně vytvářeli historii kontaktů, se kterými pak hygienici budou moci v případě potřeby pracovat,“ uvedla mluvčí resortu Jitka Nováčková. Význam aplikace podle ní roste nyní s postupným uvolňováním opatření, jak se lidé začínají zase setkávat.

Ačkoliv se má systém v budoucnu ještě automatizovat, již nyní mohou hygienické stanice data využít.

„V současné době, pokud má pozitivní pacient tuto aplikaci, může nám po dotazu na seznam kontaktů, se kterými se v poslední době setkal, poslat anonymní seznam uživatelů eRoušky, které v posledních dnech potkal. V praxi jsme ovšem tuto variantu ještě nevyužili, žádný z pacientů tuto aplikaci dosud nepoužíval,“ uvedla mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamounová.

Jak funguje eRouška Aplikace eRouška využívá technologii Bluetooth. Když je aktivovaná, automaticky se páruje s okolními mobilními telefony, jejichž specifická čísla si poté ukládá do paměti. Pokud se její uživatel nakazí koronavirem, může odeslat hygienikům seznam těchto kontaktů. Ti poté tyto uživatelská čísla zpětně rozkódují a získají telefonní čísla. Potenciální nakažené poté kontaktují a umístí do karantény. Aplikaci vyvinula iniciativa #COVID19CZ, pracovali na ní dobrovolníci ve svém volném čase. Je součástí systému Chytrá karanténa, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví.

Obdobně se vyjádřili i zástupci dalších krajských hygienických stanic. Aplikaci ještě nevyužili třeba na Vysočině. „Vzhledem k jejím možnostem ji hodnotíme jako velmi zdařilou a potřebnou. Problémem zůstává malý počet jejích uživatelů v populaci,“ míní ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Jiří Kos.

Jedním z důvodů nízkého počtu stáhnutí jsou podle jednoho z vývojářů aplikace Patricka Zandla nízké přírůstky nakažených. „Uživatelů je teď málo, ale je to hlavně proto, že je málo nakažených. Přirovnal bych to k airbagu v autě. Dokud se nenabouráte, tak ho nepotřebujete,“ řekl Zandl. Kvůli epidemiologické situaci podle něj ani vláda tolik netlačila na propagaci aplikace.

To by se však mohlo změnit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl pro Aktuálně.cz, že jeho resort plánuje spustit propagační kampaň. „Čím více (uživatelů), tím lépe. Ideální by bylo, kdyby to bylo v řádu milionů,“ řekl.

Podle Zandla i zástupců hygienických stanic přitom nemá aplikace nyní praktický význam. Celý projekt chytré karantény je totiž koncipován na vyšší množství nakažených. Hodit by se však mohla v lokálních ohniscích. „Když máte ohnisko nákazy, tak by samozřejmě výrazně pomohlo, když by se tam aplikace využívala intenzivněji,“ míní Zandl. Jestli a případně jak aplikace pomohla v případě ohniska nákazy v Dole Darkov ministerstvo ani tamní hygienická stanice nesdělily.

Problémy u iPhonů

Aplikace má však ještě další problém. Ačkoliv oficiální číslo je nyní 217 tisíc uživatelů, reálný počet využití bude nižší. eRouška totiž nefunguje správně na mobilních telefonech značky Apple. Pokud není aplikace přímo otevřená, nesbírá informace o setkání. „Problém je v tom, že Apple má velmi agresivní strategii uspávání aplikací, aby nemohly čerpat baterii telefonu,“ vysvětlil Zandl. eRouška v takovém případě nemůže využívat technologii Bluetooth.

Vývojáři tak chtějí přejít na nové rozhraní. Kdy by k tomu mohlo dojít však neví. „Programátorsky to je velmi jednoduché, ale je tam dlouhý schvalovací proces Applu,“ dodal.

Kromě eRoušky má být součástí chytré karantény i druhá aplikace, kterou je Mapy.cz. Tu využívá přes milion lidí, na rozdíl od eRoušky však tolik nerespektuje soukromí uživatelů, sleduje totiž jejich polohu a ukládá ji do své paměti. Právě to, že eRouška nehromadí soukromá data uživatelů, je přitom její klíčová výhoda.

Aplikace eRouška je dostupná od 11. dubna pro mobilní telefony s operačním systémem Android a od 4. května pro mobilní telefony s operačním systémem iOS.