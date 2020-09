Roušky míří k lidem jen v papírových obálkách, dle zákona jsou znehodnocené

„Dobrý den, mám pro vás dvě balení roušek. Nevejdou se vám do schránky, tak jsem vám je dala za plot,“ hlásí doručovatelka u vrat. Situace, které se Česká pošta podle jejího mluvčího Matyáše Vitíka chtěla vyhnout, a proto dávala roušky do klasických papírových obálek.



„Zvolili jsme jednodušší cestu, aby to bylo rychlejší a hlavně aby se to vešlo do domovních schránek. Pět roušek i respirátor jsou dost široké, takže kdybychom měli obálku s bublinkovým obalem, je možné, že by se to do řady schránek nevešlo,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí pošty, proč pro distribuci roušek a respirátorů nepoužili pevnější obálky například s fólií uvnitř.



Respirátor FFP2 je jako jediný zabalený ve speciálním obalu, pět roušek je v obálce vložených volně bez žádné další ochrany. A to může být problém.

„V prvé řadě je nezbytné říci, že se nejedná o sterilní výrobky. Obecně lze však konstatovat, že se zdravotnickými prostředky by dle zákona mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

„K dalšímu způsobu doručování ani k případné kontaminaci ústenek není Státní ústav pro kontrolu léčiv kompetentní se vyjadřovat,“ dodala.

„Museli jsme to přendat“

Roušky jsou zpravidla balené po 50 kusech. Podle Vitíka roušky nemají speciální obal proto, že je z krabic museli vybalit. „Zadání bylo, aby vždycky ten senior, nebo ten člověk starší nad 60 let, dostal 5 roušek a jeden respirátor. Takže takhle nějak jsme to museli překompletovat,“ dodal mluvčí České pošty.

Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého není takový způsob balení roušek dobrý. „Úplně správně to není. Nejlepší by bylo, kdyby byly vyrobeny úplně na míru, tedy z výroby baleny po pěti, zataveny a dány do obálek. To by bylo nejideálnější,“ uvedl.

Česká pošta, s.p. @Ceska_posta_sp Obálkování roušek a respirátorů probíhá o víkendu na třídírnách po celé ČR. Zaměstnanci mají rukavice, roušky a dezinfekční spreje. Jednotlivá pracoviště, kde se obálkuje, byla speciálně dezinfikována. Obálky začneme roznášet do schránek na adresu trvalého bydliště od úterý. https://t.co/eu4A4mEtaN oblíbit odpovědět

„Balit roušky do obyčejné dopisní obálky není úplně šťastné. Faktický rizikový faktor v tom ale nevidím, i kdyby tam byla potenciální kontaminace koronavirem, který během 48 hodin nepřežije, a je to bez problémů,“ reagoval na způsob distribuce zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Nejde však jen o kontaminaci koronavirem, ale i dalšími patogeny, které se na ústenky mohou dostat. Ne všem se totiž i přes tenčí obálku do schránek balení vejdou a končí tak na zahradě či zasunuté v brance.

„Jestli se papírová obálka hází za plot, tak to dobře není, protože může snadno navlhnout. Stačí, aby sprchlo nebo bylo zalito, a ty roušky jsou v podstatě ztracené. Když se budou dávat do krytých a suchých schránek, aby případně nezmokly, není papírový obal takový problém,“ dodává Prymula.

Zákon o zdravotnických prostředcích Odstraňování, § 76

(1) S ohledem na ochranu života a zdraví lidí (...) je osoba zacházející se zdravotnickým prostředkem povinna odstranit každý zdravotnický prostředek, u něhož může být ohrožena jeho bezpečnost nebo ovlivněna jeho účinnost v důsledku a) porušení skladovacích podmínek,

b) uplynutí doby jeho použitelnosti,

c) porušení jeho originálního balení, popřípadě absence nebo nečitelnosti označení na obalu, a to před dodáním uživateli, nebo

d) zhoršení jeho technického stavu.

Tedy ve zkratce – pokud navlhne papírová obálka, navlhnou i samotné roušky. A tím pádem se poškodí a sníží se jejich účinnost. Podle Kopeckého by je však starší lidé využít rozhodně měli. „Vzhledem k tomu, že je dostali, tak ať je použijí,“ dodal.

Zabalené a s návodem

Ústenky nejsou obyčejné zboží, které si lidé nechávají domu poštou posílat běžně. Během distribuce zdravotnického materiálu by tak rozhodně nemělo dojít k jejich poškození nebo dokonce rozbalení originálního obalu.



„Zároveň musí být konečnému uživateli dodány společně s danými rouškami i veškeré informace od výrobce, které se týkají správného použití. Pokud je rouška kýmkoli vybalena z originálního balení a současně konečný uživatel neobdrží návod k použití, který výrobce vydal, pak se taková rouška stává podle zákona o zdravotnických prostředcích nepoužitelnou a jako taková by měla být zlikvidována,“ vysvětluje právník Jakub Král pro Zdravotnický deník. Správným použitím se rozumí například, jak nasadit roušku, jestli je jednorázová či jak ji použitou zlikvidovat.

Na kontrolu do jedné z třidíren pošty, kde se roušky balí a distribuují, přišel i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj také problém v distribuci roušek z pohledu pošty není.

„Z naše pohledu a výkladu jde o distribuci ochranných osobních pomůcek, nikoli zdravotnického materiálu, které mají samozřejmě jiný režim nakládání. S ochrannými osobními pomůckami to ovšem splňujeme,“ vysvětlil Vitík. Na dotaz, co z výkladu je tedy nakonec správně - jestli zdravotnický materiál, nebo osobní pomůcky, Vitík odpověděl, že to bude zřejmě výsledkem šetření SÚKLu, který ale ještě není hotový.



Ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček se bude k situaci, že by Česká pošta špatně nakládala s rouškami seniorům, vyjadřovat až později.

„Budu se moci zabývat něčím, až bude nějaká informace na papíře. Pokud probíhá nějaké šetření, tak ve chvíli, kdy bude ukončeno, budou sděleny závěry toho šetření, tak se můžu vyjádřit, ale pokud vím, tak proběhla nějaká inspekce SÚKL v jednom poštovním uzlu a to je všechno,” řekl ministr.



Bez dozoru

Jak již dříve informovaly Seznam Zprávy, během balení zásilek pro starší lidi chyběl jakýkoliv hygienický dohled. Vitík potvrdil, že žádná doporučení od ministerstva zdravotnictví či od hygieniků nedostali. „Co se týká nějaké hygieny, tak jsme používali rukavice, respirátory. Prostory, kde se to kompletovalo, tak byly dezinfikovány ještě před samotným začátkem,“ uvedl.

Portál Aktuálně.cz ale například v úterý informoval o tom, že během balení neměli všichni zaměstnanci správně nasazené ochranné pomůcky. Vitík poštu hájil tím, že nejsou laboratoří, ale logistickou firmou.

Cena jednoho zasílaného respirátoru je podle ministra vnitra Jana Hamáčka přibližně 2,35 dolaru (asi 53 korun) a roušky 37 centů (asi 8,30 koruny). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Rozvoz by měl stát zhruba na 15 milionů korun.