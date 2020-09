Švédové mají nejméně nově nakažených od března. Náš postup funguje, hlásí

Skandinávská země v uplynulém týdnu zaznamenala v průměru 108 nových případů nákazy denně, což je nejméně od 13. března. Pouze 1,2 procenta z 120 tisíc provedených testů za toto období bylo pozitivních. V jarních týdnech to bývalo i 19 procent.

Švédsko po celou dobu pandemie k problému přistupuje benevolentněji než drtivá většina ostatních zemí Evropy, což vyvolává polemiku nejen v tomto severském státě, ale i v zahraničí.

Švédská vláda místo zákazů a karanténních opatření jen doporučovala dodržování distančních a hygienických pravidel.

Počet infikovaných na 100 tisíc obyvatel dosahuje v posledních dvou týdnech 22,2, zatímco ve Španělsku je to 279, ve Francii 158,5 a v Česku 118. Všechny tyto země na rozdíl od Švédska na jaře uplatňovaly přísné restrikce.

„Nemáme tu obnovení epidemie jako v mnoha jiných zemích,“ řekl stanici France24 hlavní epidemiolog a jeden z architektů benevolentní strategie Tegnell s tím, že většina Švédů je s celkovým přístupem úřadů spokojena.

„Nakonec uvidíme, jak velký rozdíl bude mezi strategií, která je udržitelnější a kterou můžete udržet v platnosti dlouhou dobu, v porovnání se strategií, která obnáší uzávěru, uvolnění, opět uzávěru a tak pořád dokola,“ dodal.

Obchody, bary, restaurace či posilovny zůstaly ve Švédsku po celou dobu epidemie otevřené, stejně jako školy pro žáky do šestnácti let. Nyní jsou otevřené všechny školy i univerzity. Zakázána jsou nadále shromáždění více než padesáti lidí, starší lidé mají doporučeno nechodit do společnosti.

Podle Tegnella není cílem tohoto přístupu vytvářet kolektivní imunitu, ale spíše zpomalit šíření koronaviru natolik, aby si s ním dokázaly zdravotní úřady poradit.

21. dubna 2020

Desetimilionová země dosud podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zaznamenala 87 345 koronavirových případů a 5 851 úmrtí. Na počet obyvatel je to sice mnohem vyšší počet obětí, než mají sousední země, ale nižší než v Itálii, Španělsku nebo Velké Británii.