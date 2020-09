Babiš chce zmrazit platy politiků, operátory vyzval ke zlevnění mobilů

Premiér v neděli uvedl, že by se peníze, které stát ušetří zmrazením platů ústavních činitelů, měly použít na přidání zaměstnancům v sociálních službách. Podle něj by si měli polepšit o deset procent.



SPD navrhovala zmrazit platy poslanců a senátorů, vláda ve svém nesouhlasném stanovisku ale upozornila, že platy nelze upravit pouze u části ústavních činitelů. Pirátský návrh, který podepsali i zástupci KDU-ČSL a STAN, se týkal i soudců a znamenal by v příštím roce úsporu půl miliardy korun.

Pokud by zákon zmrazil platovou základnu na letošní úrovni, jak navrhovaly obě opoziční strany, pak by základní měsíční plat poslance a senátora zůstal na letošní úrovni 90 800 korun, základní plat prezidenta by nadále činil 302 700 korun hrubého a premiéra 243 800 korun.

Pokud se však nic nezmění, pak by v dalším roce vzrostly příjmy ústavních činitelů podle výpočtu ČTK asi o devět procent. Řadový poslanec a senátor by dostal přidáno asi 8 100 korun na 98 900 korun měsíčně.



Ministryně práce Jana Maláčová navrhovala, aby se politikům a soudcům platový základ snížil trvale. Prezidentovi, premiérovi, členům vlády, poslancům či senátorům by podle propočtů ve srovnání s dneškem v budoucnu klesl plat nejméně o pětinu, soudcům pak minimálně o třetinu. Ministryně financí Alena Schillerová ale řekla, že s návrhem Maláčové nesouhlasí a že předloží vlastní návrh.

Alena Schillerová @alenaschillerov Zmrazit platy ústavních činitelů a za ušetřené peníze přidat lidem pracujících v sociálních službách? No jasně! To a další důležité novinky v nejnovějším hlášení @AndrejBabis. Doporučuji. https://t.co/2YxQ25EHko oblíbit odpovědět

eRoušce by pomohly levnější mobily

Babiš zároveň apeloval na mobilní operátory, aby zlevnili chytré mobilní telefony pro seniory. Podle Babiše by to pomohlo k většímu rozšíření aplikace eRouška, která má pomoci při sledování možných kontaktů s osobami nakaženými koronavirem. Mobilní telefony nicméně kromě operátorů prodává i řada obchodníků.

„Takový chytrý telefon dneska stojí asi 2 000 korun. Tak by bylo strašně fajn, kdyby naši mobilní operátoři, a já bych je chtěl k tomu vyzvat, udělali nějakou solidární akci, kde tyhle chytré telefony hlavně pro starší nějak výrazně zlevnili,“ řekl Babiš ve svém pravidelném nedělním vyjádření na sociálních sítích.



Zároveň premiér opětovně apeloval na všechny uživatele chytrých telefonů, aby si aplikaci eRouška stáhli. V současnosti ji podle něj využívá 495 000 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví v polovině září představilo novou verzi aplikace. Nyní slouží k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým.

Aplikace je k dispozici pro uživatele chytrých telefonů s operačními systémy Android a iOS. Uživatelé starší verze si často na internetu stěžovali na její špatnou funkčnost v systému iOS, případně vysokou energetickou náročnost.