Maláčová navrhla snížení platů ústavních činitelů, Piráti je chtějí zmrazit

„Navrhuji snížení platů úst.činitelů na čtyřnásobek minimální mzdy. A minimálka by se měla valorizovat automaticky dle vývoje mezd. Poslancům by se tak plat snížil o cca 22 000. Doufám, že ANO a Piráti to podpoří, zmrazení je pouze ústupová varianta. Návrh jsme vyslali k připomínkám,“ uvedla Maláčová na Twitteru.

O tom, že by se platy politiků měly snížit, mluvila již v květnu, ještě v době nouzového stavu, který vlády vyhlásila kvůli epidemii koronaviru. „Navrhnu snížení platů poslanců, senátorů a ministrů. Jejich ocenění by mělo být svázáno s minimální mzdou,“ oznámila 13. května ve Sněmovně Maláčová.

Svůj plán upřesnila v pondělí, kdy její ČSSD oficiálně odstartovala volební kampaň před krajskými a senátními volbami. Maláčová kandiduje z posledního místa kandidátky ve Zlínském kraji s cílem sesadit hejtmana Jiřího Čunka z KDU-ČSL. „Já kandiduji na posledním místě zlínské kandidátky ČSSD z toho důvodu, že chceme ukončit arogantní chování pana hejtmana Čunka,“ řeklapři představení kampaně Maláčová.

Co byste navrhovali k platům ústavních činitelů? celkem hlasů: 183 Snížit 145 Zmrazit 13 Zvýšit 25

Piráti chtějí zmrazit platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů pro příští rok. Navrhnou, aby Sněmovna zákon projednala zkráceně jen v prvním čtení.

„Kromě toho připravujeme spolu s poslanci dalších stran komplexnější legislativu, která bude vázat růst platů politiků na celkový vývoj ekonomiky. Nikoliv pouze na průměr finančního ohodnocení ve státním sektoru, jak je tomu nyní.Koronavirová krize dopadla těžce na celou zemi. Řada firem bojuje o přežití, hrozí růst nezaměstnanosti, lidem mnohdy chybí peníze i na základní životní potřeby a máme rekordní schodek rozpočtu ve výši půl bilionu korun. V takové situaci považujeme za nevhodné, aby se politikům zvyšovaly platy. Náš návrh ušetří státu přes půl miliardy,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Základní měsíční plat prezidenta letos činí 302 700 korun hrubého, předsedové obou parlamentních komor a premiér si měsíčně přijdou na 243 800 korun, místopředsedové vlády na 209 400 korun. Místopředsedové parlamentních komor berou stejně jako ministři 173 200 korun měsíčně, šéfové parlamentních výborů, komisí a delegací 127 800 korun. Základní měsíční plat poslance a senátora činí 90 800 korun.