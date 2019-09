Bitva o příponu -ová. Poslanci asi dovolí ženám nepřechylovat příjmení

Nepřechylování je móda, říká jazykovědkyně Žena musí mít jasno, když do toho jde. Když se rozhodne své jméno nepřechylovat, říká jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český. Jak na možnost volby přechylování příjmení zareaguje čeština?

Snažíme se upozornit, že možnost nepřechylování s sebou může přinést i určitá komunikační nedorozumění u těch žen, které se rozhodnou, že svá jména přechylovat nebudou. Nedokážeme odhadnout, kolik takových případů bude, a nedokážeme ani odhadnout, jak se k tomu jazykový systém postaví. Myslím si, že několik desítek let to bude způsobovat problémy. Už teď známe situace, kdy nepřechýlené ženské jméno problémy své nositelce působí. Píšou do ústavu, chtějí poradit?

Lidé se na nás obracejí, když se zajímají o to, jak přechýlit své jméno či jak říct lidem, že by se mělo skloňovat. Musí předem přemýšlet do důsledku, budou s tím jménem celý život žít. Ne každý bude vědět, že jsem žena a že nejsem přechýlená a že moje okolí s tím jménem bude srozuměno. Někdy za tím může být snaha být zajímavá, vybočit. Jindy je to pochopitelná snaha mít stejné jméno jako manžel a děti. Chcete říct, že je to jen móda?

Myslím, že to je móda. Zejména u těch českých jmen – Pravda, Liška, Svoboda, Smetana... Neupírám nikomu snahu být originální a módní. To, že je něco módní, neznamená, že to je špatné. Jen na to musí být veřejnost připravená a v jazykovém systému si s tím musím umět poradit. Konzultovali politici možnou změnu s jazykovědci?

Před předložením zákona nebyla řádná diskuse s Ústavem pro jazyk český. Debata nastala až nyní, když se o tématu více hovoří. Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český v diskusním pořadu Rozstřel. (10. září 2019) (row)