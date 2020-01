S jako Siegfried. Němci stále hláskují tak, jak stanovili nacisté

Wie aus David Dora wurde: Bei #FestundFlauschig erzählt @janboehm über die »Arisierung« der Buchstabiertafeln in dt. Telefonbüchern ab 1934. Was (zurück)geändert wurde und was nicht, zeigt unser einzigartiger Bestand historischer Tel.bücher aus #Berlin: https://t.co/IfWNTjrCof https://t.co/7of7ED7AF2