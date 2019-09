Ženy mají šanci, že se u jména obejdou bez -ová, ministr to podpoří

„Nechal bych to na svobodném rozhodnutí každé ženy,“ uvedl Hamáček. Totéž navrhovala v připomínkovém řízení zmocněnkyně vlády pro lidská práva, poslankyně ANO Helena Válková, ale ministři připomínce nevyhověli.

Ministerstvo vnitra do vládního návrhu změny zákona o matrikách navrhlo formulaci, že „na základě žádosti ženy nebo na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jejichž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést příjmení v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují“.



„Dohodli jsme se s paní poslankyní Válkovou, že to podá jako pozměňovací návrh. V případě, že tam nebude řešit ještě něco jiného, tak to podpořím,“ řekl iDNES.cz v pondělí Hamáček. „Už mám ten pozměňovací návrh připravený. Chci, aby to bylo jako v ostatních evropských zemích,“ potvrdila iDNES.cz Válková.

Nepřechylovat jméno se po sňatku rozhodla i mluvčí ČSSD

Je otázkou, zda na Hamáčka nemohlo zapůsobit i to, že nepřechylovat po sňatku své jméno příponou se rozhodla také mluvčí ČSSD, která se po pátečním sňatku jmenuje Barbora Gavenda místo dosavadního Kalátová. „Věděl jsem o tom, jakou změnu jména chystá,“ řekl ministr vnitra a lídr ČSSD Jan Hamáček.



Barbora Gavenda, dříve Kalátová, tisková mluvčí ČSSD

Ve vládě podle něj návrh Válkové neprošel proto, že ke změně, kterou navrhla, neměla možnost vyjádřit se všechna povinná připomínková místa. „Ženy mají pro volbu způsobu uvádění svého příjmení své vlastní subjektivní důvody, jejichž závažnost by neměl posuzovat stát a neměl by klást nelegitimní překážky,“ argumentovala vládě Válková.

Příjmení žen bez „povinného“ -ová navrhnou Piráti

To, aby se ženy mohly v budoucnu rozhodnout, zda budou používat u svého příjmení příponu -ová, ve Sněmovně při projednávání zákona navrhnou Piráti. „V minulosti byla ženská příjmení v češtině běžně uváděna v obou formách, tedy i bez přípony -ová, neexistuje tedy mluvnický důvod pro povinné přechylování,“ uvedl poslanec za Piráty Ondřej Profant. „Podporuji liberalizaci legislativy v oblasti jmen a možnost svobodné volby formy příjmení je jedním ze základních kroků,“ říká Profant.

Podle současné podoby zákona o matrikách lze na základě žádosti ženy uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku, která má trvalý pobyt v cizině, je-li její manžel cizinec nebo partnerka cizinka nebo když ona sama má jinou než českou národnost.

Takto se přijetí přípony -ová vyhnuly třeba exministryně Karolína Peake či exposlankyně za Zelené Kateřina Jacques.

Mají mít všechny ženy možnost se po sňatku rozhodnout, zda přijmou partnerovo příjmení s příponou -ová?