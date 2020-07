Místo ochranného obleku klidně i pláštěnka. Lékaři se zásobují na podzim

„Jakmile začne chodit více lidí s chřipkami, potřebujeme vědět, jak postupovat a zda každého s příznaky respiračního infektu budeme testovat na koronavirus – tady čekáme od ministerstva jasné stanovisko,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Materiál, kterým by se měli praktici řídit, připravuje ministerstvo zdravotnictví s organizacemi zastupující praktické lékaře. Co všechno manuál bude obsahovat a kdy bude hotov, ministerstvo do vydání článku neodpovědělo. Lékaři stále tápou.

„Hlavní otázkou pro nás zůstává, jak budeme postupovat, až na podzim začnou běžná nachlazení. Momentálně nejsme schopní dle klinických příznaků rozpoznat běžné nachlazení, chřipku, covid. Rychlý test na SARS-CoV2 není dostupný. Jasné odborné doporučení diagnostického postupu bude zásadní,“ uvedl David Halata, praktický lékař z Hošťálkové na Vsetínsku.

Příprava na podzim

Praktičtí lékaři si nyní dělají i zásoby zdravotnických ochranných pomůcek. Ministerstvo zdravotnictví ukončilo centrální nákup 30. dubna. Ministr Adam Vojtěch tehdy uvedl, že Česká republika má zásobu zdravotnických pomůcek na dva měsíce.

„Měli bychom být připraveni tak, aby ordinace měly zásobu ochranných prostředků. Musíme na to být připravení i co se týče provozu ordinací a nadále dodržovat přísnější hygienický a bezpečnostní režim,“ podotkl Šonka.

Předseda praktických lékařů doplnil, že nákup pomůcek nyní není až takový problém. Během nouzového stavu se například stalo, že ceny některých pomůcek byly příliš vysoké, nebo dané zboží nebylo vůbec dostupné.

Ceny respirátorů se podle lékařů nyní již ustálily na rozumné ceně. „Ceny ostatních ochranných pomůcek zůstaly lehce zvýšené. Myslím například ochranné brýle, štíty, jednorázové rukavice. Nicméně jsou výjimky, kde se ceny vyšplhaly nesmyslně vysoko, to jsou především jednorázové obyčejné ústenky,“ popsal lékař z Hošťálkové.

Ochranných pomůcek má nyní nakoupeno přibližně na dva měsíce dopředu. „Výjimkou, jsou jednorázové ochranné obleky, které nejsou na trhu momentálně dostupné. Ve své praxi provizorně řešíme nákupem ochranných oděvů pro malíře pokojů, ale ideální stav to není,“ dodal.

Použít klidně i pláštěnku

Ochranné obleky povinné pro lékaře nyní nejsou. Podle pokynu ministerstvo zdravotnictví je však jednorázový ochranný oblek součástí povinné výbavy praktického lékaře v případě, že pracuje v oblasti, která je ohniskem nákazy. V takovém případě nařizuje příslušná krajská hygienická stanice jejich používání. Příkladem nyní může být oblast Karviné.

„O tom zda uvidíme na podzim praktiky v jednorázových oblecích, rozhodne epidemiologická situace. Zatím nejsou běžně dostupné na trhu a pokud ano, jejich ceny jsou vysoké,“ upozornil Šonka. „Bylo nám doporučeno je v rámci improvizace nahradit například pláštěnkou za 25 korun,“ dodal s tím, že taková slova padla na jednom z jednání s ministerstvem zdravotnictví.

„Použití zcela neprodyšné plášťěnky samozřejmě zcela splní epidemiologický účel, igelitem opravdu žádná infekce neprostoupí. Nicméně zkuste si pracovat třeba hodinu v neprodyšné pláštěnce, brýlích, masce,“ uvedl Halata.

Podle Iva Procházky, praktického lékaře z Jedovnice na Blanensku, však zajistit ochranný oblek není zas tak těžké. Problém však vidí jinde. „Dostupné na trhu jsou. Hlavní problém jako sdružení vidíme, že neexistují exaktní odborná doporučení ministerstva či orgánu ochrany veřejného zdraví, kdy a jaké ochranné pomůcky, pláště tedy obzvláště, použít či používat. Pravdou je, že navzdory našim opakovaným dotazům jsme seriózní odpověď na téma ochranného obleku a jeho parametrů nedostali,“ uvedl s tím, že on sám má pět ochranných obleků a stejný počet chce mít pro každého zaměstnance v ambulanci v rezervě.

Přestože ochranné obleky nejsou nyní povinnou součástí pro všechny lékaře, jejich nákup doktoři řeší. Podle Šonky se nyní praktici snaží, aby měli zásoby všeho nejlépe na měsíc. Ne všude se to však daří.

Nakupuje se ve velkém

„Podstatné věci nejsou dostupné. V současné chvíli nám nejvíce chybí ochranné rukavice, které potřebujeme bez ohledu na epidemii. Nejsou dostupné ani přes zdražení. Respirátory třídy 3 nemáme vůbec, pouze ty od státu třídy 2,“ uvedl Martin Dudek z Dobřichovic s tím, že jediné, čeho mají dostatek, jsou roušky.

„Celkově se dá říci, že na případnou další vlnu epidemie nejsme připraveni z důvodu nedostupnosti potřebných pomůcek,“ dodal.

Vláda v polovině května oznámila, že prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun.

Pořizují se ochranné pomůcky ve 13 kategoriích. Jde o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce.

Na začátku července Správa státních hmotných rezerv ukončila příjem nabídek na dodání sedmi typů zdravotnických ochranných pomůcek. Na 27 dílčích zakázek obdržela 131 nabídek. Nyní bude správ nabídky vyhodnocovat. Předseda SSHR Pavel Švagr předpokládá, že na začátku srpna by mohli podepsat první smlouvy s vítěznými dodavateli.