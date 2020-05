Pozor na nové projekty. Telemedicína osobní kontakt nenahradí, tvrdí praktici

„Koronavirová krize ukázala význam distanční péče v ordinacích praktických lékařů. Je zřejmé, že telemedicína se stane běžnou součástí naší práce a tento trend podporujeme. Zároveň ale varujeme před unáhleným zaváděním narychlo připravených telemedicínských hurá projektů do praxe,“ uvedl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Podle něj je elektronická komunikace s pacientem pro většinu praktických lékařů již mnoho let běžnou součástí jejich práce.

Podle tiskové zprávy Sdružení praktických lékařů, Společnost všeobecného lékařství a Mladí praktici upřednostňují vlastní zabezpečenou online komunikaci lékaře se svými pacienty, bez jakéhokoliv prostředníka. Reagují tak na nedávné spuštění projektu Virtuální čekárna portálu uLékaře.cz a nepodporují účast lékařů a pacientů v takových projektech.

Podle předsedy Společnosti všeobecného lékařství Svatopluka Býmy totiž není není optimální, aby konzultaci s pacientem prováděl lékař, který jej nikdy neviděl.

„Je zcela nesystémové, aby takovou péči provedenou jiným lékařem hradila zdravotní pojišťovna, pokud má pacient k dispozici svého registrujícího lékaře. Ze zdravotního pojištění má tedy být hrazena pouze distanční péče, kterou poskytuje registrující praktický lékař svému registrovanému pacientovi, nebo ambulantní specialista svému dispenzarizovanému pacientovi. Vše ostatní by jako nadstandardní poradenské služby měl hradit pacient,“ popsal.

„Ukázalo se, že v krizi si praktičtí lékaři vystačili s telefonem, mailem a dalšími běžně dostupnými komunikačními kanály typu WhatsApp nebo Skype,“ popisuje Šonka.

Je podle něj podstatné zamyslet se, jak to bude do budoucna. „Nyní, po restartu zdravotnictví a návratu našich praxí k normálu, je na čase začít diskutovat o tom, jak má distanční péče v našich praxích vypadat v období mimo krizi. Jaké prostředky telemedicíny jsou pro naši práci optimální, kde jsou jejich limity,“ dodal.

Portál uLékaře.cz nabízí praktickým lékařům projekt Virtuální čekárna pro vzdálený kontakt s pacientem. Má pomoci odbourat strach lidí z návštěvy ordinace v době epidemie covidu-19. Lékaři se mohou zaregistrovat do konce května, nejméně do konce roku bude služba zdarma.

Zatímco lékař se musí do projektu registrovat, pacientovi stačí, když navštíví web. Propojení s lékařem by mělo fungovat od června. Pacient přes web napíše dotaz a připojí, kdy by měl čas na případnou návštěvu ordinace. Jeho otázku nejprve zpracují lékaři spolupracující s portálem uLékaře.cz a pacientovu praktickému lékaři pošlou návrh odpovědi a řešení problému. Odpověď může buď pacientovi rovnou poslat nebo si ho objednat do ordinace.

Češi podle dřívějších průzkumů chodí k lékaři zhruba osmkrát za rok, což je výrazně více než některé jiné národy. Podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s pojišťovnami už o úhradě jedná. Některé zdravotní pojišťovny už ji svým klientům za určitých podmínek nabízejí, mají například vlastní poradnu lékaře na telefonu nebo přes internet.