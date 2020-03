Kam pro předpis, když má specialista zavřeno? K praktickému lékaři to nejde

Praktičtí lékaři už roky čekají na to, až jim ministerstvo zdravotnictví umožní předepisovat více léků, konkrétně pro chronicky nemocné pacienty jako jsou třeba diabetici.

Společnost všeobecného lékařství (SVL) kvůli aktuální situaci požaduje, aby ministerstvo zdravotnictví uvolnilo restrikce na předepisování léků. Začali se na ně totiž obracet lidé s tím, že má jejich odborný lékař zavřenou ordinaci a oni si tak nemají kde nechat předepsat své léky.

„Jde o to, že pokud nastane situace, kdy se pacient nemůže dostat ke svému léku, aby mu ho mohl předepsat praktický lékař,“ vysvětlil redakci iDNES.cz záměr SVL jeho předseda Svatopluk Býma. Jedná se o trvalou medikaci, kterou pacient bere pravidelně.

„Pokud se pacient k léku nedostane a nebude ho moci předepsat ani praktický lékař, tak má jedinou šanci a tou je jít do nemocnice,“ říká s tím, že v současné době je návštěva nemocnice kvůli možné nákaze riziková.

Podobnou zkušenost potvrzuje také předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Takoví pacienti se na nás opravdu obrací a zejména v minulém týdnu měla řada ambulantních specialistů zavřeno. Asi to také souviselo s tím, že neměli žádné ochranné pomůcky,“ říká Šonka.

Specialisté nezavírají, říká jejich předseda

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojka systémově specializovaní lékaři své ordinace nezavírají. Může k tomu ale dojít z jiných důvodů.

Specialisté mohou v některých případech, místo toho, aby byli v ordinaci, vyrazit právě pro ochranné pomůcky. Což jim v současné situaci systému distribuce může zabrat i několik hodin.

„Současná situace je hodně problematická, obzvláště v některých regionech. A to z toho důvodu, že nejsou ochranné pomůcky. Systém výdeje ochranných pomůcek je někde naprosto zoufalý,“ tvrdí Jojko.

Podle něj je typickým příkladem městská čtvrť Brno-město, kde má být jen jedno výdejní místo a tvořit se tam velké fronty, na jejichž konci specialisty čeká jen hrstka ochranných pomůcek.

Žádné další signály k tomu, aby specialisté zavírali, jejich předseda nevidí. „Já z terénu nemám žádnou informaci o tom, že by bylo potřeba zrušit preskripční omezení, protože by specializovaní lékaři nebyli dostupní,“ říká předseda Jojko.

Problémem může být také, pokud specialista v daném obvodu onemocní a nemůže ordinovat. Například na venkově, kde je jeden na okres, může být jeho nepřítomnost problematická.

„Pokud je to tak, jak říkají specialisté, tak není problém. My máme však signál, že někde problém je,“ tvrdí na druhé straně předseda SVL Býma dodává, že se na praktické lékaře obrací různí pacienty. „Začíná to mastičkami za padesát korun a končí třeba inzulinem,“ říká Býma.

Praktičtí lékaři chtějí předepisovat více léků

Současný stav dal větší příležitost požadavkům, o které všeobecné lékařství stojí už nějakou dobu. Získat možnost předepisovat větší počet léků se praktičtí lékaři snaží už od roku 2011. Odborné společnosti a pojišťovny jim vyšly vstříc teprve před dvěma lety. Od té doby Státní úřad pro kontrolu léčiv postupně uvolňuje léky k předepisování.

Podle některých lékařů to však trvá dlouho. „Všechno trvá příliš dlouho a je to strašně nepružný systém,“ stěžuje si Býma. „Toto omezení na Západě de facto neexistuje,“ dodává.

V současné době sice mohou praktičtí lékaři medikaci chronicky nemocným pacientům předepsat, ti si ji však musí zaplatit ze svého. To nemusí být až tolik problematické u levných léků, u těch dražších už ale ano.

„Dané přípravky jsou hrazeny pojišťovnou jen pro přesně vyspecifikované onemocnění a mohou být předepisovány jen určitými lékařskými odbornostmi. Jsou-li tyto podmínky dodrženy, je léčivý přípravek hrazen zdravotní pojišťovnou,“ vysvětluje na svých stránkách Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

Praktici kritizují hlavně podle nich pomalý přístup Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Postupné uvolňování léků začalo v roce 2018. Lékaři očekávali, že touto dobou už budou moci předepisovat všechny z nich. Část léků už sice uvolněna je, zbytek by měl být podle posledních informací do konce letošního roku.

Zrychlit může celý proces vyhláška ministerstva zdravotnictví, která by umožnila uvolňovat léky více systematicky a ne po jednom. „Ze začátku roku jsem dostal informaci, že se na tom pracuje,“ říká Šonka. Pandemie koronaviru však může jakékoliv snahy zpomalit či zastavit.

Státní úřad pro kontrolu léčiv se u každého léku ptá odborné společnosti. Ta podle Šonky s velkou pravděpodobností odmítne, protože by tím přišla o potenciální pacienty, kteří by místo jejich ordinace zamířil k praktickému lékaři. Na úřadu se pak sejdou dva protichůdné argumenty, jeden od specialistů a druhý od praktiků.

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů se dá toto zdržení vyřešit tím, že SÚKL rozhodne podle toho, jak to mají v okolních zemích. Pokud daný lék praktičtí lékaři mohou předepisovat v Německu nebo Rakousku, není podle něj důvod proč ho v ČR neuvolnit.