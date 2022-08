Tropy v Česku nekončí, ve čtvrtek má být až 35 stupňů. Ochladí se o víkendu

K vedrům nad 30 stupňů se od pondělí přidají i místní přeháňky a bouřky, ojediněle mlhy. Nejteplejším dnem má být čtvrtek, kdy předpověď slibuje až 35 stupňů. Tropické teploty pak ale v druhé polovině týdne vystřídají výrazné srážky. O víkendu by se už teploty měly pohybovat jen od 20 do 25 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).