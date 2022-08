V několika regionech hrozí extrémní srážky, déšť zvedl hladiny řek

Srážky postupují k severozápadu. Na stanici Třebařov a Jevíčko na Svitavsku spadlo za poslední tři hodiny přes 50 milimetrů vody. Na stanici Hostašovice na Novojičínsku to bylo 50 milimetrů za šest hodin.

Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hrozí podmáčení půdy a následné sesuvy. Lidé by v takových oblastech měli omezit pohyb, protože hrozí i pády stromů.

Ačkoliv výstraha před extrémními srážkami platí v Moravskoslezském kraji jen do 08:00 a v Prostějově, Konicích a Moravské Třebové do 09:00, pršet by tam mělo i poté. Vydatný déšť čekají meteorologové na východě Česka až do pondělního dopoledne.