Do Česka dorazily bouřky, u Českých Budějovic se vytvořila supercela

„Bouřkám v Čechách i přes dobrou dynamickou podporu chybí bohužel dostatek energie. I tak vznikla ale na západ od Českých Budějovic slabší supercela,“ informovali na svém Twitteru meteorologové z ČHMÚ. Za použití slova „bohužel“ je uživatelé kritizovali.

„V Čechách může v opakovaných bouřkách ojediněle spadnout i kolem 70 mm srážek,“ upozornil v předpovědi meteorolog Štefan Handžák. Výstraha před velmi silnými bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí platí do sobotních 02:00 pro Prahu, střední Čechy, Plzeňský kraj, jižní Čechy a část Vysočiny.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #bouřky #KonvektivniSkupina

Bouřkám v Čechách i přes dobrou dynamickou podporu chybí bohužel dostatek energie. I tak vznikla ale na západ od Českých Budějovic slabší supercela. Bedlivě ji sledujeme.Bouřky na ostatním území jsou slabší, na Moravě ale i s nárazy větru. https://t.co/xBwC4b0CGZ oblíbit odpovědět

Ve zbytku Čech platí výstraha před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí do rovněž do sobotních 02:00. V Jihomoravském, Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji platí výstraha až do sobotních 10:00. Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s úhrny kolem 30 milimetrů a nárazy větru kolem 70 km/h.

České dráhy doporučily cestujícím, aby při plánování své cesty sledovali aktuální informace o provozu.

Meteorologové rovněž upozorňují, že v bouřkách mohou nárazy větru vyvracet stromy a lámat větve, nebezpečné jsou i kroupy a blesky. „Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky,volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst,“ uvedli. Nabádají i k opatrnosti při řízení.

Mírné ochlazení přijde podle meteorologů o víkendu. Na většině území očekávají zataženo nebo oblačno s deštěm, na východě území také bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na východě až 28 °C. Slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.