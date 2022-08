Deštivý víkend potrápil Česko. Voda velké škody nezpůsobila, zaměstnala hasiče

Na východě Česka má vydatně pršet i na začátku dalšího týdne, výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tam platí do pondělní půlnoci.

Srážkové úhrny ve východní polovině Česka mohou být do pondělí ojediněle až 40 milimetrů za šest hodin nebo 60 milimetrů za 24 hodin. Na severovýchodě a východě země také platí takzvaná povodňová pohotovost, stoupat mohou hladiny zejména menších řek.

O víkendu meteorologové vyhlásili řadu výstrah, některé i s extrémním stupněm nebezpečí. Týkaly se zejména vysokých srážkových úhrnů a platnost měly většinou jen několik hodin. Do nedělního rána napršelo za uplynulých 24 hodin nejvíce v západních a středních Čechách, v Praze, dále v pásmu na sever od hlavního města až po hranice s Německem a v Orlických horách a okolí.

Po půlnoci a v neděli brzo ráno byl vydatný déšť také v Javornickém výběžku v severním podhůří Rychlebských hor, kde spadlo až 73 milimetrů ve Vidnavě. Ráno pak pršelo rovněž v oblasti českomoravského pomezí a na Hané. Srážky zasáhly území Svitavské pahorkatiny, Zábřežské vrchoviny, Drahanské vrchoviny a okolí. Ve Třebařově na Svitavsku napršelo 69 milimetrů.

Nejvíce se rozvodnila Klabava na Plzeňsku

Vytrvalé deště rozvodnily některé toky. Na třetím - tedy nejvyšším - povodňovém stupni byla dlouho Klabava v Nové Huti na Plzeňsku, v neděli po poledni ale klesla na druhý stupeň. Vpodvečer to už byl jediný druhý stupeň, který v Česku platil. Na první stupeň klesla i Skalice ve Varvažově na Písecku. První stupeň platil kolem 18:30 také pro Třebůvku v Lošticích na Šumpersku a v Hraničkách u Moravské Třebové.

Déšť ale také zchladil požářiště v Českém Švýcarsku. V neděli poprvé drony při dopoledním průzkumu nezaznamenaly žádné rizikové místo.

Hasiči měli desítky výjezdů

Extrémní škody vytrvalé deště nezpůsobily, avšak v noci na neděli například v Hustopečích nad Bečvou voda s bahnem tekoucí z polí ohrozila několik objektů a zaplavila parkoviště. Do Žarošic na Hodonínsku v neděli nad ránem rovněž natekly tuny bahna z polí. Bahno se ale nedostalo do sklepů, škody by tak neměly být nijak zásadní a úklid by mohl být hotový do konce víkendu. V sobotu hasiči odčerpávali vodu z podchodu pod nádražím Praha-Vršovice nebo u hypermarketu v Náchodě.

Hlavně v sobotu působil déšť problémy na železnici. Voda zaplavila kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradily autobusy. U Nelahozevsi pak do kolejí spadl strom, což zkomplikovalo provoz na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. Vlaky tam jezdily po jedné koleji a nabíraly zpoždění.

Déšť přerušoval i sport a kulturu

Déšť ovlivnil také sportovní soutěže. Golfový turnaj Czech Masters byl v sobotu ve třetím kole přerušen kvůli podmáčenému hřišti. Akce ve středočeském Vysokém Újezdu by se měla dohrát v neděli. Kvůli nezpůsobilému terénu se v sobotu nehrálo ani utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Hradcem Králové a druholigový duel mezi Duklou a Varnsdorfem.

S komplikacemi kvůli počasí se potýkali i pořadatelé 68. ročníku folklorního festivalu v Červeném Kostelci na Náchodsku. Sobotní večerní galaprogram narušil silný déšť a finále festivalu se tak muselo přesunout do sokolovny. Kvůli špatnému počasí se nekonal ani nedělní průvod městem.