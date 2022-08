V Bavorsku voda zaplavovala sklepy a potoky se vylévaly z břehů

Německá meteorologická služba DWD v pátek varovala před silnými dešti a sesuvy půdy, a to zejména na jihu Německa. V sobotu odpoledne však varování odvolala.

V některých částech Bavorska napršelo i více než 100 litrů na metr čtvereční, což je mnohde množství běžné za celý měsíc. Podle agentury DPA byly ale následky silného deště omezené kvůli tomu, že dlouho panovalo sucho a prázdná koryta řek dokázala vodu pojmout. Déšť zvýšil hladinu některých přítoků Dunaje, především bavorských řek Altmühl, Iller, Lech a Inn, více vody přitékalo také do Bodamského jezera.

Naopak hladina řeky Rýn na západě Německa zůstává dále nízká. V Kolíně nad Rýnem naměřili dnes ráno 74 centimetrů, tedy o centimetr méně než v pátek. Rekord ze suchého roku 2018 ovšem činí 69 centimetrů.

Silné bouře v posledních dnech zažily i další evropské země. Například v Rakousku bouřky ve čtvrtek ve velkém vyvracely stromy, a zabily tak pět lidí. V rakouské spolkové zemi Vorarlbersko, která hraničí na severu s Bavorskem, způsobil vydatný déšť lokální záplavy i v noci na dnešek. Během dne se ale situace uklidnila. Vydatné srážky se nyní očekávají ve východní části země, především ve spolkových zemích Dolní Rakousy, Burgenland a ve Vídni.

V Česku pršelo v pátek a v sobotu, a to zejména na Plzeňsku a v Praze a jejím okolí. Některé menší toky se rozvodnily, Klabava dosáhla odpoledne třetího, tedy nejvyššího, stupně povodňové aktivity. Na několika dalších místech byly přes den hlášeny druhé stupně. Hasiči zaznamenali od pátku desítky výjezdů, většinou šlo o popadané větve nebo zatopená místa. Hlavně na východě Česka by mělo pršet až do pondělního dopoledne.