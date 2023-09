Pro houby jsou ideální podmínky, rostou. Vyhněte se podmáčené Vysočině a Šumavě

Pozor na otravy ● Sbírejte jen jedlé houby, které velmi dobře rozpoznáte. ● Houby obsahují prospěšné vitamíny B a C, bílkoviny, draslík, železo, fosfor a vápník. I jedlé houby ale mohou způsobit zažívací potíže, některé jsou dokonce za syrova jedovaté, proto je nutná dostatečná tepelná úprava. Nevhodné je zapíjení hub alkoholem. ● Pokud je vám po pozření hub špatně, vypijte asi půl litru slané vody, což by mělo pomoci k vyzvracení obsahu žaludku. Poté lze použít aktivní uhlí, které v případě akutních otrav brání vstřebání jedovaté látky do organismu. Při těchto stavech je vhodná i kombinace aktivního uhlí s projímadlem. ● Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, celkovou únavou i halucinacemi. Hned po vyzvracení se nechte dopravit k lékaři. S sebou vždy vezměte zbytky syrových či uvařených hub. Pokud již nejsou, tak postačí i vzorek zvratků. (les)