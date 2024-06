Každá jedlá houba má v lese své nebezpečné dvojče, říká mykoložka

Všeobecně platí, že Češi vycházky do lesa na houby milují. Některým přitom ani nechutnají, naopak jiní by jimi nejraději plnili i buchty. V každém případě by si lidé měli vždy dávat pozor na to, co si domů donesli. A v případě jakýchkoliv pochybností se buď poradit s odborníkem, nebo houbu raději vůbec nejíst, protože následky mohou být i fatální.

„Co dělat, když se vám po houbách udělá špatně? Ideální rada je: okamžitě vyrazit do nemocnice. Pořád lepší jít dvakrát zbytečně než jednou pozdě. Otravy z hub jsou totiž velice zrádné,“ upozorňuje Kateřina Pauzarová z Mykologického klubu Jihlava, která zároveň vykonává funkci starostky v Puklicích na Jihlavsku.