Dinosaura z DNA asi neoživíme, záhadou je jejich zbarvení, říká paleontolog

Proč by dinosauři nemohli být fialoví?

Nedávalo by to smysl. Dneska také nemáme moc fialových zvířat. Názory na to se různí. Většinou se malují s poměrně fádním krycím zbarvením, ale mohli mít nějaké barevné detaily.

Můžeme to zjistit?

Výjimečně se to dá. Jsou známé barvy od některých opeřených dinosauřů, protože se nám zachovaly melanozomy. To jsou buňky, ve kterých je barvivo. Podle jejich tvarů můžeme částečně usuzovat na zbarvení. Známe to asi u čtyř druhů z Číny. Občas se to najde i ve výjimečně zachovaných fosíliích, zajímavý příklad je borealopelta. To je takový obrněný dinosaurus, našel se v Albertě a tam jsou melanozomy také zachované a usuzuje se, že měl světle hnědou až trošku do červena cihlovitou barvu.

Mohli být třeba strakatí?

Mohli, třeba ti opeření dinosauři na sobě mají různé vzory. Jeden z nich má žíhaný ocásek. Ty barvy nejsou úplně divoké, ale nejsme schopni zjistit třeba odlesky.

Asi všichni, kteří máme rádi dinosaury, jsme sledovali Jurský park a ten začátek všeho, tak možná fikce, kterak se DNA získá z komára. Já vím, že to je fikce, ale je možné podle vás nějakým způsobem z fosilních pozůstatků rekonstruovat DNA dinosaurů?

DNA je hrozně složitá organická molekula, která má tendenci se hrozně rychle rozpadat. A samotné zkamenění de facto vylučuje zachování těchto organických zbytků. Velmi výjimečně se zbytky najdou, ale DNA v použitelném stavu, to si nemyslím, že se někdy povede najít. Aktuálně nejstarší DNA je stará asi 100 tisíc let a už ta je hodně nepoužitelná.

V Sibiři a na Aljašce se teď ale snaží zrekonstruovat DNA mamuta, dát ho nějakým způsobem dokupy.

To je trošku jiný případ, protože ty mrtvoly mamutů v permafrostu nejsou fosílie, nejsou zkamenělí. Kdybyste je nechal při normální teplotě, tak nám maso toho mamuta začne normálně hnít, není rozložené. Zatímco měkké tkáně dinosaurů rozložené jsou.

Jak to vlastně před těmi 60 miliony lety bylo, když dinosauři vyhynuli? Víme to už stoprocentně jistě?

Víme to jistě. Neznáme asi ten úplně hlavní mechanismus vymírání, asi se už ale dneska všichni shodnou na tom, že spadl meteorit do oblasti dnešního Mexického zálivu, který ten zánik rozhodně minimálně velmi urychlil.

Krajinu dinosaurů jsem si představoval podle kreseb a maleb jako krásnou barevnou i s dinosaury, ale ono to tehdy tak barevné nebylo.

Tenkrát nebyly květy, ale to hodně záleží na místě, protože dinosauři byli všude. V zásadě se dá říct, že na konci éry dinosaurů už vše kvetlo.

Obrazy z pravěku

Tak takový ten záběr, 66 milionů let před naším letopočtem, kdy se tyranosaurus dívá na padající meteorit, do toho nějaký ten brontosaurus a nějací sauropodi sledují dopad a nastává soumrak...to je realita, nebo fikce? Žili tito velcí dinosauři v této době?

Tyranosauři určitě, ti se toho zániku zřejmě dožili. Ale nevíme to úplně přesně, protože nemáme fosílie přesně z toho rozhraní. Co se týká sauropodů, ti se toho času mohli dožít také, i když svůj vrchol měli za sebou, už jich nebylo zdaleka tolik.

Proč tito velcí dinosauři mizeli?

Zřejmě nezvládali jíst krytosemenné rostliny, které tou dobu na zemi začaly růst. Oproti nahosemenným mají dvě věci: většinou jsou tužší, takže dinosaurům rychle opotřebovávaly zuby. Druhá věc byla, že většina z nich je jedovatá. Že nejsou jedovatá pro člověka, neznamená, že nejsou jedovatá pro zvířata, která se s tím musela nějak srovnat.

Takže když se vrátíme o 66 milionů let zpět, kdy do oblasti Yucatanu dopadá meteorit, žádný dinosaurus nepřežívá?

Je několik problematických nálezů, které jsou vlastně jakoby z třetihor. Problém je, jestli sediment, ze kterého jsou, není takzvaně přepracovaný, jestli tedy je vůbec původní.

Takže ten meteorit při dopadu ochladil atmosféru...

To není úplně jisté. První teorie taková byla, ale máme nyní i simulace, které tvrdí, že když zastíníte planetu, tak začne víc pršet a déšť atmosféru jakoby umyje od prachu.

Názor, který se mi líbí, je takový, že meteorit zvedl hmotu prachu, ale takovou, že vyletěla až téměř mimo gravitační pole Země, ale Země ho ještě zvládla přitáhnout zpátky. A ten prach pak hromadně hořel v atmosféře, čímž oteplil planetu na krátkou dobu na 80 stupňů.

Takže nikoliv ochlazení, ale oteplení.

Ano, ale tam nejde o to, že by se dinosauři upekli jako v troubě, ale vdechování takto horkého vzduchu pálí plicní sklípky.



A proč to nespálilo plíce menším tvorům?

Ti na to tolik netrpí. A také stačilo být zahrabaný v noře nebo se namočit a už to bylo snesitelnější.

No a ten názor, že potomky dinosaurů jsou ptáci...

Z pohledu moderní biologie a paleontologie jsou ptáci potomky dinosaurů. Takže když máte doma andulku, vlastně chováte dinosaura. Správně řečeno na konci křídy umírají všichni neptačí dinosauři, jen ti ptáci zůstali.

Z té doby ale přežily některé druhy plazů.

Přežilo hodně plazů, například některé druhy krokodýlů. Ti jsou přímo příbuzní dinosaurů. Patří do jejich rodiny na rozdíl od dnešních plazů.

Dinosauři u Prahy

Vy jste odborným garantem Dinosauria v Tuchoměřicích u Prahy, co všechno je tam k vidění?

Aktuálně máme čtyři kostry, které jsou originální. Máme triceratopse, jeho kostra je celá asi ze 70 procent. To možná nezní jako moc, ale na poměry tohoto druhu je to hodně.

Potom máme kostru diplodoka. To je největší, nejstarší a nejkompletnější exemplář v muzeu, má 24 metrů. Pracovně jí říkáme Diana, ale u dinosaurů se hrozně špatně poznává pohlaví. Je kompletní z 92 procent.

Pak máme dva mosasaury, kteří byli objevení vedle sebe. Ve skutečnosti to nejsou dinosauři, nejsou s nimi ani příbuzní. Jsou příbuzní dnešním šupinatým plazům, například hadům. Jsou to mořští plazi, vládli světovým mořím v křídě. Jsou zároveň největší záhadou našeho muzea, protože nevíme, co jsou přesně zač. Jejich systematika je složitá a musí se na ně přijet podívat odborník a detailně je prozkoumat.

To jsou skelety, co máte dál?

V životní velikosti máme modely Tyranosaura Rexe, dětmi nejoblíbenější, a pak máme kvecalkoatla, což je největší zvíře, které kdy létalo. Je to vlastně ptakoještěr.

Burianovy ilustrace

V českém prostředí se stal legendou samozřejmě Zdeněk Burian, který je autorem mnoha znázornění pravěku. Řekněte, jak moc odpovídají jeho ilustrace realitě?

Tady ten paleoart obecně jako ztvárnění se musí vnímat dobovou optikou. V době Buriana to bylo vrcholem, co se o těch zvířatech vědělo. Dneska to je, při vší úctě k němu, trochu k smíchu. Ale odpovídá to dobovým znalostem.



V čem se nejvíce trefil?

Jeho prostředí jsou moc pěkná, jeho kresby jsou nádherné jako kusy umění. Vlastní rekonstrukce vzezření zvířat je dneska už překonaná. Jeho předchůdci obvykle vytvořili prostředí a zvíře v něm vypadalo, jako byste ho do něj jenom vlepili.

Moje neteř se mě před mnoha lety ptala, zda paleontologové neudělali chybu při vykopání kostry Tyranosaura. Ty malé ručičky k němu totiž moc nesedí.

Dneska máme velmi přesnou představu, jak ta jeho paže vypadá. Ona je stejně dlouhá jako lidská. Jenže Tyranosaurus má dvanáct metrů, takže u něj vypadá opravdu směšně. Dlouhou dobu si paleontologové mysleli, že se jim pacičky zkracovaly jako nepotřebný přívěšek. Potom ale byly nalezeni velmi staré exempláře, které měly packy krátké. Takže kdyby to byl zbytečný přívěšek, tak by je evoluce stihla zlikvidovat.

Ale k čemu mu teda byly?

Jsou na to teorie. Mohly hrát roli při sexuálním chování, při nějakém vábení, případně k signalizaci. Nebo také při vstávání ze země. Úplně nevíme, jak dinosauři odpočívali, možná si lehali na zem a potřebovali se zvedat. Ta ruka ale nebyla nijak slabá. Podle počítačových simulací jen jeho biceps zvedne 200 kilogramů a celá packa ještě víc. On si s tím nikam nedosáhne a hybnost je malá, ale drápy na ní měl dlouhé. Nevíme přesně, ale k něčemu ty packy jsou.

Dinosauří sex

Jak vlastně vypadal pohlavní život dinosaurů?

To je velká záhada. Víme, že měli kloaku, tedy společný vývod vylučovací a rozmnožovací soustavy. Tudíž při páření se jim nějak musely ty kloaky dostat k sobě. Od dinosaurů ale neznáme žádný externí pářicí orgán. Určitě to ale nebylo tak, že by samice nakladla vajíčka a samec je oplodnil, to ne. Muselo tam dojít ke kopulaci, ale jak to vypadalo, těžko říct.

U dvounohých dinosaurů si to můžeme představit jako u ptáků, ale jsou ve hře větší síly. U těch velkých sauropodních dinosaurů představa, že samec na samici nějak nalehne při váze u těch největších o stotunové hranici, to by ta samice ani nemusela vydržet a zlomily by se jí nožky. U obrněných dinosaurů jako stegosauři, tam by naléhání vůbec nepřicházelo v úvahu, ale to se neví. Jsou teorie, že si samice nějak lehla na bok. Ale to nevíme a možná se to ani nikdy nedozvíme.

Kdyby před těmi 66 miliony let nedopadl meteorit, byla by tady šance, že se z dinosaurů stanou inteligentní bytosti, které by třeba i vytvářely civilizaci? Měli k tomu nakročeno?

Dneska se hodně zkoumá inteligence ptáků, třeba vrány mají inteligenci nad většinu savců, pokud nepočítáme některé druhy lidoopů. Takže předpoklad, že by se z nich nakonec něco vyvinulo, je možné. Je ale otázka, nakolik by dokázali žít dál, ona by jich stejně spousta vymřela.