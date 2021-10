Jak se žilo dinosaurům, popíše v Rozstřelu paleontolog Štěpán Pícha

V novodobé historii vzbudil asi největší zájem o pravěké ještěry americký film Jurský park a svou troškou do mlýna před lety přispěl i český režisér Karel Zeman s Cestou do pravěku. Ještě blíž se ale veřejnost může k dinosaurům dostat prostřednictvím různých výstav a speciálních parků. Jeden takový větší projekt vznikl nedávno i v Česku.

Představí nám ho ve středečním pořadu Rozstřel paleontolog Štěpán Pícha, který je jeho odborným garantem. Projekt má název Dinosauria Museum Prague a najdete ho v pražských Tuchoměřicích.

Hlavním tématem ale bude především doba před víc než šedesáti miliony let. Moderátor Vladimír Vokál se tak bude svého hosta ptát třeba i na to, jací dinosauři žili na našem území. Dozvědět bychom se také měli, jaký byl nejmenší a jaký největší dinosaurus a třeba i to, jak moc jsou tito tvorové příbuzní se současnými ptáky a plazi.

Tématem ale bude i to, jak vědci zjišťují třeba zabarvení dinosaurů nebo jak přesně jsou schopni odpovědět na otázku, jak dobře viděli a slyšeli. Středeční Rozstřel nám také ukáže, co umí vědci z fosilií a kostí zjistit a jak moc jsou různé rekonstrukce dinosauřích těl blízké reálnému obrazu.

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek můžete získat, pokud budete sledovat ve středu 13. října od 11 hodin na této stránce Rozstřel se Štěpánem Píchou.