Opozice chce vyšetřovací komisi k otravě Bečvy, ČSSD se tomu nebrání

To, že TOP 09 bude navrhovat zřízení komise, řekla před schůzí Sněmovny předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Jak všichni vidíme, tak se situace nelíbí panu ministrovi vnitra, ale jak jsme slyšeli, tak policie na informace embargo neuvalila, jak se vymlouval ministr Brabec,“ řekla Pekarová Adamová.

Vadí jí, že není známo, kdy bude k dispozici znalecký posudek, který měl být k dispozici už v prosinci.

„Pokud koná policie, tak to není na místě,“ odmítl zřízení parlamentní vyšetřovací komise šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.



Poslanci mají řešit i návrh proti energetickým šmejdům

Poslanci by se v úterý měli začít zabývat novelou energetického zákona k ochraně spotřebitelů. Zavedla by registr zprostředkovatelů, který by měl z trhu z energiemi vyřadit takzvané „energetické šmejdy“, kteří se snaží podvést některé, zejména starší spoluobčany.



Smlouvy na dobu určitou na dodávky energií by podle novely energetického zákona nesměly být déle než na tři roky, obchodníci by nesměli navýšit cenu bez informování zákazníků a smlouvy se musely uzavírat výhradně písemně.