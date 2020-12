Většina druhů ryb v otrávené Bečvě přežila, podle expertů jí vrátí život

13:55

Zářijovou otravu řeky Bečvy přežila část ryb od většiny druhů, které tam žily. Díky tomu by se do jejích vod měl postupně vrátit život. Vyplývá to z právě zveřejněného listopadového průzkumu biodiverzity řeky Bečvy po havárii.