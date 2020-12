Vedoucí čistírny u Bečvy spáchal sebevraždu, patrně neunesl tlak

Muž byl podle informací deníku nalezený mrtvý v úterý večer.

„Je to tragédie. Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché,“ sdělil Právu ředitel firmy Energoaqua Oldřich Havelka.

„Mohu potvrdit, že policie vyjížděla v úterý do Rožnova k nahlášenému úmrtí,“ sdělila policejní mluvčí Javorková.

Za poslední necelé tři měsíce zažila řeka Bečva pod Valašským Meziříčí nejméně čtyři znečištění. Vše začalo 25. září, kdy kyanidy v dlouhém úseku řeky usmrtily desítky tun ryb. Zdroj otravy zatím není známý, případ vyšetřuje policie.

V říjnu se pak ve vodě objevilo nadlimitní množství niklu a v listopadu rozbory ukázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. V těchto případech však k úhynům ryb nedošlo. Tato dvě znečištění má na svědomí kanalizace, která k Bečvě vede z rožnovského areálu bývalé Tesly

Poslední událost se stala až po zmíněné sebevraždě, ve středu ráno u ústí této kanalizace pozoroval jednatel Českého svazu ochránců přírody uhynulé ryby a událost nahlásil úřadům.

Později se ukázalo, že ryby uhynuly už dříve, byly totiž v rozkladu. A patrně je přinesl proud v kanalizaci. Jenže pozornost ekologů vzbudila ještě jedna divná věc. Z výpusti do řeky se celé dopoledne valila zakalená tekutina. Nečistoty z ní se usazovaly na dně řeky.

„Byly tam pouze biologické kaly, listí a rostliny,“ sdělil iDNES.cz jednatel společnosti Energoaqua Havelka.

Společnost Energoaqua spravuje kanalizaci v areálu Tesly a zajišťuje čištění odpadních vod z výroby tamních firem. Ve středu čistila zařízení a upouštěla vodu z lagun. Nečistoty přetekly a dostaly se do kanalizace.

„Museli jsme to vyčistit, protože nám rostliny ucpávaly výpusť. Ryby patrně uhynuly kvůli nedostatku kyslíku ve vodě,“ dodal Havelka.

I únik zakalené tekutiny se tak vysvětlil. Našly se celkem čtyři uhynulé ryby, které hasiči odeslali na rozbor, stejně jako vzorky vody. Ty si odebrali také pracovníci České inspekce životního prostředí.

Policie zasahovala během dne také v Rožnově pod Radhoštěm, podle svědků byla přímo u čistírny odpadních vod Energoaqua. To později odpoledne potvrdil i jednatel firmy.

Na místo dorazil i ministr životního prostředí Richard Brabec. Na briefingu po jednání s úřady zaznělo, že krajský úřad začne v nejbližších dnech s kontrolami firem v areálu Tesly a také ve valašskomeziříčské chemičce Deza. Na těchto místech už nyní pracuje inspekce.