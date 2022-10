Operace ho připoutaly k vozíku. Po devíti letech mu novinka pomohla opět vstát

Tomáš Svášek byl aktivní sportovec a coby podnikatel v gastronomii byl zvyklý žít život naplno. To se ale změnilo poté, co na ulici upadl. Kvůli pádu, jakých každý člověk zažije mnoho, se mu stal na první pohled neviditelný úraz. Následovala série operací, po nichž se jeho pohyblivost po čase vždy snižovala.

„Představte si, že máte hadici, která se skřípne - v tom skřípnutém místě neteče krev a vytvoří se z ní jezírko. Všechno to je viditelné jen pod mikroskopem. Postupně začalo míchu utěsňovat. Někdy mi bylo lépe, jindy hůře. Až se mi jednou v nemocnici podlomily nohy, upadl jsem a už nikdy nevstal,“ vypráví Svášek.

Devět let byl zvyklý na „pohyb“ na dvou kolech vozíku, s návratem na nohy už ani nepočítal. Kvůli silným bolestem nohou, která pramenila ze ztuhlosti a permanentní křeči svalů, vyhledal odborníky z centra léčby bolesti Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), kde mu bolest pomáhali mírnit.

Vedoucí lékař centra Šimon Kozák v únoru letošního roku četl v odborném časopise o pacientech, kteří absolvovali neuromodulační terapii (nová léčebná metoda v ovlivnění chronických bolesti, pozn. red.). U některých se po zákroku navíc obnovila hybnost dolních končetin.

„Je to přelomová záležitost, jelikož snahy v tomto směru probíhají přibližně asi třicet let,“ říká Kozák. Spolu s kolegy napříč různými odděleními a lékaři z Thomayerovy nemocnice se rozhodli metodu u Sváška sami vyzkoušet.

Ze začátku to dost bolelo

Podle Tomáše Svobody z neurochirurgické kliniky FNKV není zákrok nijak komplikovaný. Vysvětluje, že jde o úpravu standardních postupů.

„Při běžných výkonech proti bolesti se zavádí elektroda na povrch míchy nebo míšní obaly pomocí speciální jehly. V případě stimulace je potřeba ale zavést elektrodu, která má dvaatřicet kontaktů - je to široká placka zhruba 2x6 centimetrů. To se nedá udělat punkčním způsobem, je potřeba místo otevřít,“ popsal Svoboda.

Dodává, že se elektroda zasune a podle rentgenu se během zákroku sleduje, jestli se nepohnula a je na správných místech. „Pokud se vám to podaří umístit dobře, je to pak už jen otázka nastavení softwaru a hlavně je to na pacientovi skrz rehabilitaci.“ Kozák s úsměvem dodává, že neurochirurgové mají tendenci věci zlehčovat, ve skutečnosti prý operace nebyla zase tak jednoduchá a trvala celkově sedm hodin.

Přesto je její výsledek více než uspokojivý. Sváškovi se po ní navrátil díky elektrodám plný cit a pomalu ustávají bolesti, přestože začátky nebyly nijak jednoduché. „Nemohl jsem pořádně rehabilitovat, nešlo to. Všechny ztuhlé svaly byly v křečích a najednou povolily. Ze začátku to dost bolelo,“ říká pacient, který na tiskovou konferenci dorazil po svých.

„Omlouvám se, že mi to chvíli trvalo,“ vyprávěl poté, co si sedl na židli, „ale jsem po ranní rehabilitaci unavený.“ Jeho slova potvrdil i Kozák, podle kterého když Svášek není po rehabilitaci, zvládne chodit i do schodů či po rovince.

Ani vyčerpání z rehabilitace, jejíž začátky Svášek přirovnal pro bolest k natahování končetin jako u ruských baletek, mu ale nemohlo zkazit radost z pohybu, který mu devět let tolik chyběl. „Můžu se postavit a když jdu do auta, tak si dokážu v pohodě sednout a vozík hodím za sebe. Ono se to nezdá, ale i když jsem teď na vozíku, jdou mi různé pohyby lépe, protože se zapřu,“ těší ho.

Bezdrátové nabíjení zad

Přestože už může chodit, po mnoha letech na vozíku má natolik ochablé svalstvo, že chůzi o berlích kombinuje s jízdou na vozíku. Odhaduje, že přibližně za deset měsíců, když vše půjde dobře, by mohly být svaly na tom lépe. „Snad to bude natolik dobré, že nebudu muset používat berle,“ přeje si majitel několika restaurací.

Kromě rehabilitací se na ozdravování svalů podílí i sama elektroda. Svášek ji ovládá pomocí ovladače - může si nastavit intenzitu či druh pulzování. Celé zařízení je ale na baterii, a přestože podle Kozáka má v sobě Svášek voperovanou jednu z nejnovějších, která vydrží asi patnáct let, jednou ji bude muset dobít.

„Tomáš ji má voperovanou na straně zad a asi za patnáct let bude potřeba ji dobít. To ale nebude problém, protože podporuje bezdrátové nabíjení, tak ji bude možné nabíjet například stejně jako některé mobily, které v autě nabijete bez kabelu,“ říká Kozák.

Dodává ještě, že si daný zákrok vyzkoušeli u jednoho z lehčích případů, v příštím roce by rádi pomohli dalším osmi až deseti lidem. Upozorňuje ale, že takto můžou pomoci těm pacientům, kteří nemají míchu zcela přerušenou, ale dochází u nich alespoň k minimálnímu kontaktu mezi mozkem a končetinami.

„To je hrozně důležité. Já nohy v hlavě trochu cítil. Nemohl jsem je ovládat, pohnul jsem s nimi maximálně o dva centimetry, ale vzruch tam musí být,“ souhlasí Svášek.