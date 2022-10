Pojízdné ambulance či péče o seniory. Válek mění zdravotnictví, experti nejásají

„Rád bych, aby si zubař vzal pod sebe stacionář nebo domov pro seniory, a jezdil za pacienty v pojízdné ambulanci,“ popsal pro iDNES.cz své vize Válek s tím, že například v Austrálii nebo Spojených státech amerických to takhle funguje.

Říká, že stomatologové, kteří by si vzali daná sociální zařízení pod sebe k běžné praxi, a dojížděli do nich, by byli ohodnoceni navíc. Výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) Alice Švehlová je k tomu ale skeptická.

„Zatímco nasmlouvaný praktik jezdí za pacienty do domovů pro seniory, k zubaři musí lidé sami jet. Myšlenka (ministra Válka, pozn. red.) by byla hezká, chci vidět, jak se to zvládne, když ani dnes není dostatek stomatologů,“ směje se.

Konkrétnější podobu spolupráce dentistů s domovy pro seniory nebo stacionáři ale Válek nastínit nechtěl, o všem se podle něj nyní jedná. „Všechny tyto věci se v současné chvíli ladí s legislativou a pojišťovnami.“

Tím ale Válkovy nápady nekončí. „Považuji za správné, abychom prosazovali jednodenní medicínu. Aby to bylo téma, o kterém se budeme víc bavit. Měli bychom zvýšit počet výkonů, kde není nutná hospitalizace,“ řekl s tím, že by rád začal kardiologií, radiologií, ORL, ortopedií či gastroenterologií.

„Je zde množství výkonů, kde by hospitalizace neměla být podmínkou. Možnost ať zůstane, ale pokud se pracoviště rozhodne pacienta propustit, protože to jeho stav umožňuje, měl by být výkon standardně hrazen.“

Podle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. red.) se v Česku provádí přibližně šest procent výkonů v rámci jednodenní medicíny, což zemi řadí na předposlední místo v Evropě. Ministr by si uměl představit, že by do dané péče mohla spadat například operace hlasivek v ORL.

Rád by dal více peněz na vzácné nemoci, operace plicních chorob, jater nebo chorob srdce. Také chce změnit úhradovou vyhlášku, jež každý rok určuje pravidla pro výpočet limitů úhrady ze zdravotního pojištění pro jednotlivé obory medicíny, ale i pro nemocniční péči nebo laboratoře.

„Aby měl každý lékař nebo veřejnost jistotu směřování české medicíny, jejího financování a plánování. Nyní je to vždy na rok, rád bych, aby byla minimálně vždy na tři roky,“ představil plán Válek.

Víte, kolik bude stát za tři roky mobil?

Dané kroky plánuje i s ohledem na stav zdravotnictví. Lékaři stárnou, napříč republikou jich dle informací Univerzity Karlovy, která stojí za náborovým projektem Hledá se lékař, chybí přes dva tisíce.

„V některých specializacích se průměrný věk blíží k hranici šedesáti let. Absolventi z lékařských fakult (ročně asi tisíc) brzy nebudou schopni zastoupit demograficky dané odchody lékařů a lékařek do důchodu. Hrozí omezení dostupnosti péče,“ píše se na webu.

S tím nesouhlasí šéf Mladých lékařů Martin Kočí. „Zájem o medicínu je. Každý rok se na ni hlásí deset až dvanáct tisíc lidí, přijmou dva tisíce. Není potřeba dál zvyšovat zájem,“ tvrdí.

Na dotaz, jak hodnotí Válkovy myšlenky, nemá odpověď. „Pokud zcela neznám plán a koncepci, neumím na to odpovědět,“ přiznává.

Myslí si ale, že středoškoláci, kteří mají zájem o studium medicíny „chtějí být chirurgem, kardiochirurgem nebo ortopedem. Určitě nemají představu, že půjdou s prominutím dělat domovy seniorů.“

Kritikem ministrových myšlenek je i šéf České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler. „Je to absurdní. Taky jsem zaslechl, že to pan ministr chce, ale neumím si představit, že by to nebyl jen politický slib,“ komentuje nápad, že by lékaři, například i ti mladší, jezdili pojízdnou ambulancí za pacienty do domovů pro seniorů.

Argumentuje tím, že mladí medici mají omezené zkušenosti. „I starý člověk má právo na řádné ošetření, 98 procent populace dojede za lékařem tam, kam jezdí do kina nebo na větší nákupy,“ říká pro iDNES.cz.

Představit si to neumí ani v případě, že by v mobilní ambulanci jezdili zkušení doktoři. „I rentgeny a CT jsou přenosné. Místo toho, aby rentgenolog seděl v nemocnici, může vlézt do autobusu a projezdit kus pracovní doby,“ nebere si servítky.

Doplňuje, že by spolu s kolegy měl radši pacienty v ordinacích. Nerozumí ani plánům na změnu platnosti úhradové vyhlášky. „Víte, kolik bude stát za tři roky mobil?“ pokládá řečnickou otázku a dodává, že v případě cen není možné dělat stropy na péči a nákupy na budoucí roky.

Nepozdával by se mu moc ani návrh na vyhlášku, ve které by byla zakotvena klauzule, že by se částky navyšovaly o inflaci.

Mobilní ambulance jako za socialismu

„Nápad na mobilní ambulance tady už byl za socialismu. Aktuálně to zakazuje zákon, který říká, že každé zdravotní zařízení musí splňovat mnoho norem a nařízení, navíc musí mít trvalou adresu, na které vykonává péči,“ vysvětluje čerstvá zubařka Barbora Hošková, a doplňuje, že například zubaři podléhají vyhlášce Státního ústavu pro jadernou bezpečnost nebo hygienickým normám.

Závodní výbory Státních statků v Tachově z fondu pracujících koupily mobilní zubní ambulanci. Zubař v ní prováděl preventivní prohlídky u zemědělců. (18. ledna 1967)

Popisuje, že standardem moderní péče o zuby v ambulanci dentisty není péče na dvě minuty nebo aplikace amalganové plomby. „Neumíme to, my už se učíme fotokompozitu, a tu pod hodinu nejde udělat,“ kroutí hlavou při představě, že by měla pacienty ošetřovat v mobilní ambulanci.

Podle ní není možné takto dělat ani zubní náhrady. „Pacient musí přijít třeba pětkrát, a ještě protézu nemá hotovou,“ říká.

„Plnohodnotné zázemí je vhodnější. Pokud bychom se dohodli, že by se v trucku dělaly pouze extrakce (vytrhnutí zubu) nebo amalgan, je to reálné. Osobně mám ale pocit, že nejlepší je se nechat na začátku zaměstnat a učit od zkušenějších.“

Jeden z plánů už Válek představil minulý týden, když pro iDNES.cz potvrdil, že by rád vrátil úhradu dvou preventivních prohlídek za rok u zubaře.