Neměla jsem chodit, říká Nela. Dnes by se s rozštěpem páteře ani nenarodila

Jaká je vaše nejlepší vlastnost?

Nezačínáme úplně jednoduchou otázkou. Jedna z nejlepších odpovědí bude empatie.

Vidíte, já si vzhledem k vaší minulosti myslela, že řeknete třeba houževnatost, vytrvalost, disciplína. Zkrátka něco, co až do dospělosti provázelo vaši vůli žít ve světě, v němž pro vás nic není jednoduché.

Kdybych se narodila zcela zdravá, rozhodně bych nebyla k ostatním tak empatická. K sobě samé se to stále učím.