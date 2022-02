Řidič autobusu odmítl pomoci vozíčkáři, poté napadl jeho i cestující

Aneta a její spolužačky jely v úterý kolem třetí hodiny ze školy autobusem, když chtěl na jedné ze zastávek nastoupit muž na vozíku. V tu chvíli řidič vylezl z kabiny a šel dát dolů plošinu, aby mohl vozíčkář v klidu nastoupit. Situaci však komentoval se slovy, že „má mít přece doprovod“. Člověk na vozíku přitom žádný doprovod v MHD mít nemusí.

Nakonec padlo i několik sprostých slov. Vozíčkář však zůstal prozatím ještě v klidu. „Pán na vozíku situaci komentoval s tím, že má řidič prostě asi špatný den,“ líčí Aneta, která v tu chvíli ještě netušila, že o několik minut později jí a její kamarádky čeká mnohem nepříjemnější zážitek.

Na konečné zastávce Chodov, kde vozíčkář potřeboval vystoupit, se totiž celá situace vyhrotila. „Řidič vozíčkáři řekl, ať si pomůže sám. Proto jsme neváhaly a muži pomohly, ale bylo to náročné, vozík byl těžký,“ popisuje Aneta. Po chvíli z kabiny opět vylezl řidič, který nadával a opakoval, že jeho povinností není plošinu sundavat. Dívkám se jeho chování vůbec nelíbilo a proto se řidiče zeptaly na jméno. V tu chvíli se však naštval ještě víc a na školačku, která celou situaci natáčela, dokonce vystartoval s hákem, jak je vidět i na videu. To v úterý na Twitteru zveřejnil Anetin otec a vzbudilo tam velkou diskuzi.

Komentoval ho tam i samotný dopravní podnik (DPP), který řidiče zaměstnává. „Napište nám, celou událost prošetříme,“ napsal k videu.

A postu si všimnul i náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. „Díky za upozornění. Dohlédnu na to, aby se věc prošetřila,“ uvedl.

Redakce iDNES.cz se na dopravce s prosbou o vyjádření obrátila ve středu dopoledne. Na odpověď čeká.

Kamarádka Anety agresivnímu řidiči naštěstí utekla. „Ten ale kopl i do mě a nakonec i do vozíčkáře, který se nás zastal,“ říká Aneta, která si hlavně přála, aby celá situace už skončila. „Stoupla jsem si proto mezi řidiče a vozíčkáře a řekla jsem řidiči, že má támhle autobus a ať už jede.“ Dívka a její spolužačky byly z chování řidiče v šoku, vyhrocenou situaci nepochopily. „Říkaly jsme si, jak je možné, že řidič autobusu může kopat do muže na vozíku,“ zakončila svůj zážitek Aneta.