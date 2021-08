KOMENTÁŘ: Sportovců mi je líto, ale ČOV nic nevyčítejme, říká profesor Beran

V minulých dnech se v médiích objevila spousta zaručených zpráv o tom, co se dělo na palubě leteckého speciálu se sportovci a činovníky do Tokia. A většina úplných laiků se předháněla v tom, že ukazovala prstem na jimi jasně určené viníky. Organizují se dokonce komise, které by měly okolnosti vyšetřit, a tak na scéně chybí už jen kapitán Exner anebo poručík Borůvka.