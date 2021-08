Češi po příletu do Tokia podváděli, změnili zasedací pořádek, uvedl Neusser

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser v pondělí uvedl, že má informaci, že zástupci Českého olympijského výboru po příletu do Tokia podváděli. Když zjistili, že je jeden z pasažérů pozitivní, změnili zasedací pořádek.

Česká výprava pózuje na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem českého týmu s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her. | foto: ČTK