Nakažení seděli vzadu. Hygienici prozradili detaily ze skandálního letu do Tokia

Pražští hygienici v pondělí vůbec poprvé detailně popsali, co doteď zjistili při vyšetřování skandálního letu české olympijské výpravy do Tokia. Vyšetřili už tři nakažené účastníky výpravy. Vzorky, které by ukázaly souvislosti mezi pozitivními, se hygienikům ale zajistit nepodařilo. Další olympioniky prošetří po návratu.