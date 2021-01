Kabátek čelí trestnímu oznámení za předbíhání. Nemocnice o něm nemá záznam

Kromě Kabátka a Březovského směřuje oznámení oznámení třeba na krajského radní pro zdravotnictví v Hradci Králové Zdeňka Finka či ředitele nemocnice v Českém Krumlově Jindřicha Floriána.

„Ten, kdo rozhodl, že se naočkuje někdo, kdo na to neměl nárok, a o tom zpravidla rozhodují úřední osoby, zneužil své pravomoci,“ řekl iDNES.cz právník spolku Radek Ondruš. Mohlo by tak podle něj jít o trestní čin zneužití pravomoci úřední osobou, maření úkolu úřední osoby a obecné ohrožení. „Každý mrtvý z těch, co vakcínu nedostali, jde na vrub těm, kteří jim to v podstatě ukradli,“ míní Ondruš.

Věc je podle něj o to horší, že ke zneužití dochází ze strany osob, které si musí být vědomy spojených rizik. „Jedná o systémový problém a nikoli pouze o problém jednotlivých institucí či selhání jednotlivce,“ stojí dále v oznámení, jehož kopii má redakce iDNES.cz k dispozici.

Spolek podle Ondruše podal trestní oznámení poté, co se v médiích objevily informace o tom, že je vedeno trestní řízení s lidmi, kteří porušili karanténu. „Jestli stíhají nějaké chudáky za to, že si byli v karanténě koupit cigarety, tak ať se zabývají i Kabátkem a dalšíma,“ řekl Ondruš.

Kdo může předběhnutí posvětit

Očkovací strategie jasně stanovuje skupiny obyvatel, které mají dostat vakcínu proti koronaviru přednostně. V první fázi to jsou senioři starší osmdesáti let či zdravotnický personál. Přesto je možné tuto podmínku obejít.

Jak informoval portál Seznam zprávy, je možné výčet prioritních skupin pro očkování rozšířit o skupiny obyvatel či zaměstnanců, kteří se obrátí na ministerstvo zdravotnictví a požádají hlavní hygieničku ČR. Tou je nyní Jarmila Rážová. Na ní je vyhodnotit protiepidemický přínos očkování daného zaměstnance či skupiny zaměstnanců či jiných osob a udělit či neudělit souhlas.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová potvrdila, že takový postup očkovací strategie skutečně umožňuje. „Avšak dosud nebyla využita a v nejbližší době se s tím ani nepočítá, a to i s ohledem na snížené dodávky vakcíny od firmy Pfizer. V současné chvíli je prioritní oočkovat skupinu 1A – tedy seniory nad osmdesát let a zdravotníky,“ napsala redakci iDNES.cz.

Podmínku dostatku vakcín ostatně stanovuje i vakcinační strategie. „Každá takováto změna prioritních skupin bude moci být provedena pouze za předpokladu dostatečného množství očkovací látky v ČR a za předpokladu, že nebude ohrožena posunem očkování jiná skupina obyvatel,“ stojí v dokumentu.

A podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného může výjimku udělit i on. Učinil tak ale pouze jednou, a to v případě okolí prezidenta Miloše Zemana.

Vakcín přitom nyní v České republice dostatek není. Naopak, firma Pfizer v příštích třech týdnech omezí dodávky očkovací látky, a to asi o patnáct procent v tomto týdnu a o asi třicet v příštích čtrnácti dnech. Jako důvod společnost uvedla plánované navýšení kapacity výroby.

Kdo se nechal očkovat přednostně

Jak přitom informovala média, v Česku již došlo k několika případům přednostního očkování osob, které nespadají do rizikové skupiny.

Posledním takovým případem bylo přednostní naočkování šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka.

Ten se nechal očkovat na začátku ledna ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, informoval iRozhlas. Jako důvod uvedl, že se kvůli svému povolání každý den setkává se zdravotníky, které nechce ohrozit. Nemocnice v pátek oznámila, že jeho očkování nemá v záznamech a že zjišťuje, kdo Kabátkovi vakcinaci provedl.

Ve čtvrtek Kabátek iDNES.cz řekl, že v pondělí podá kompletní informace správní radě pojišťovny, která mimo jiné jmenuje ředitele, a vyčká jejího rozhodnutí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že očekává, že Kabátek vyvodí osobní zodpovědnost.

Rovnou tisíc vakcín proti koronaviru pak mezi své zaměstnance rozdělil v lednu Státní zdravotní ústav. Jeho ředitel Pavel Březovský byl podle Seznam zpráv pod velkým tlakem, aby zdravotní ústav vakcíny co nejdřív spotřeboval. Od premiéra Andreje Babiše totiž dostal SMS zprávu s pokynem, aby očkovali co nejrychleji. Po medializaci informace Březovský rezignoval.

Přednostně byla očkovaná také například manželka krajského radního pro zdravotnictví a bývalého hradeckého primátora Zdeňka Finka či slovenská tenistka Dominika Cibulková.

Od minulého pátku se mohou k očkování hlásit senioři starší osmdesáti let. Od úterý 26. ledna si pak budou moci termín rezervovat i zdravotníci. Jde přitom o zpoždění, původně se hovořilo o tomto pátku jako o nejzazším termínu.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince. Dosud zdravotníci aplikovali 70 670 dávek, z toho 13 190 dali lidem ve čtvrtek.