Státní zdravotní ústav přednostně očkuje úředníky a jejich příbuzné

Ze zhruba 450 zaměstnanců Státního zdravotnického ústavu je jen několik desítek lékařů, zbytek tvoří lékařští pracovníci, hygienici, výzkumníci nebo úředníci, kteří s pacienty přicházejí podle serveru do styku jen ojediněle.

Mluvčí ústavu Klára Doláková sdělila, že instituce nyní očkuje všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění základního chodu ústavu. „Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. V rámci organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně našim zaměstnancům, aby se k danému očkování přihlásili,“ uvedla.

Odmítla informace, že byli očkováni i příbuzní zaměstnanců ústavu, jak tvrdí Seznam Zprávy.

Server ve středu zveřejnil tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci Státního zdravotního ústavu. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké.

Plivnutí do obličeje zranitelným, tvrdí opozice

Opozice již žádá vysvětlení kvůli informacím o očkování pracovníků SZÚ i příbuzných. Podle předsedy ODS Petra Fialy by šlo o výsměch. „Pokud je to pravda, je to skandál, který musí ministr Blatný a premiér vysvětlit,“ uvedl na svém facebooku Fiala.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová mluví o papalášství. „Vakcína teď musí být určena těm úplně nejohroženějším. Každý soudný člověk by měl chápat, že tu jde o lidské životy. Tohle plivnutí do obličejů zranitelných jen tak nenecháme,“ vyjádřila se k situaci na twitteru.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše mezi prioritní skupiny nespadají ani všichni zaměstnanci ústavu, natož jejich příbuzní. „Mohou pak občané věřit státu, že nejsou vakcíny zneužívány i v jiných institucích?“ uvedl Bartoš na twitteru.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince, přednostně mají v první vlně dostávat vakcínu proti koronaviru zdravotníci a senioři v domovech. Premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že zatím dostalo podle odhadů vakcínu 70 000 až 75 000 lidí.

Skupinu s nejvyšší prioritou, kde jsou kromě zdravotníků také lidé nad 80 let, tvoří podle ministra zdravotnictví Jana Blatného 700 000 lidí. V pátek začne fungovat centrální registrační systém zatím pro osmdesátileté a starší, od února se mohou zapsat i všichni ostatní zájemci.