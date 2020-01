Nádor v oku jí odhalili z fotky. Dívce vpravili chemoterapii přímo do něj

„Na několika fotografiích měla Elenka na pravém oku bělavý odlesk v zornici,“ popisuje sedmadvacetiletá maminka Nikola Pazderníková, jak si všimla, že by s okem tehdy tříleté Elenky mohlo být něco v nepořádku. Vzhledem k tomu, že dcera Nikoliny známé kvůli nádoru přišla o oko, zamířila k očnímu lékaři.

„Nejdřív jsem si myslela, že bude třeba nosit brýle po mně. Lékaři mi ale řekli, že to je buď utržená sítnice nebo nádor,“ pokračuje. Následně zamířila do nemocnice v Motole, kde doktoři potvrdili nádor sítnice – onemocnění, kterým v Česku ročně trpí šest až osm dětí.

Postihuje především děti do dvou let, vzácně ho lékaři diagnostikují i u novorozenců. Ročně představuje přibližně čtyři procenta všech dětských nádorových onemocnění. Projevuje se různě, například náhlým šilháním či bělavým odleskem v zornici, jako u Elenky.

„Nejčastěji se v zorničce místo červeného reflexu, který vidíme na klasické fotografii s bleskem, objeví odraz od sítnice jiné barvy, většinou bílý,“ popsal lékař Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Pavel Pochop. Pokud si tedy rodič všimne, že na všech fotografiích, které pořizuje, je na jednom oku odraz od blesku bílý, mělo by to vzbudit jeho podezření.

Konkrétně u Elenky objevili podle Pochopa lékaři nádor relativně pozdě. „Vyplňoval asi třetinu objemu oka,“ vysvětlil. Sítnice dívce v důsledku toho, že jí na ni tlačil nádor, praskla. Částečkami nádoru byl u Elenky zasažený i sklivec oka.

Lékaři proto okamžitě zahájili onkologickou léčbu. Snažili se tak nejen zachránit život malé pacientky, což se jim daří v drtivé většině případů (95 procent), ale i její oko.



„Dokud je nádor uzavřený v oku, máme velkou šanci na vyléčení pacienta. V okamžiku, kdy se dostane mimo oko, pravděpodobnost vyléčení a záchrany života je mnohonásobně menší,“ uvedl Pochop. Nejdříve zaváděli cytostatickou látku do místa nádoru v oku pomocí katetru zavedeného přes stehenní tepnu.

„Tato metoda je poměrně účinná pro typ nádorů, které rostou pod sítnicí, nebo které jsou v kontaktu s ní. Méně již pro volně uvolněné částečky nádoru, které se pohybují ve sklivci,“ popsal Pochop. To byl však i případ Elenky. Lékaři proto poprvé v Česku použili metodu, která byla dosud dostupná pouze v několika zahraničních centrech. Začali látku vpravovat i přímo do sklivce oka. „Nevěděla jsem, co a jak, ale řekla jsem si, že je poslechnu, protože jim věřím,“ zavzpomínala maminka Nikola.

Samotný zákrok trvá kolem pěti minut a provádí se v celkové anestezii. Pod operačním mikroskopem nejdříve doktoři opakovaně vyplachují spojivkový vak dezinfekcí, musí také snížit tlak v oku. Jehlou pak do oka vpraví cytostatikum. „Je to nová metoda, která nám umožňuje docílit vysoké koncentrace cytostatika ve sklivci a ovlivnit proces, který v tomto prostoru probíhá,“ doplnil Pochop.



A léčba zabrala i u Elenky, počet nádorových částeček se zmenšil. Poslední, pátou, injekci cytostatika malá pacientka podstoupila v prosinci. „Nebylo jí špatně, neslezly jí vlásky. Jediné, čeho jsem si všimla, tak jí malinko vypadaly řasy,“ popsala maminka.