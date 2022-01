Češi svého Babiše už vyhnali, snad se to povede i Maďarům, doufá Pekarová

Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům.



Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán.



Ten neváhá navazovat pochybné svazky se zeměmi jako je Rusko a Čína, a to na úkor svých spojenců, včetně nás.