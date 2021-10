Brusel používá dvojí metr. Plotů nelitujeme, říká maďarský šéf diplomacie

Ceny energií prudce stoupají, to se promítá do chřadnoucích ekonomik i rostoucích nákladů spotřebitelů, mluví se o hrozbě sociálních protestů, co s tím?

Rostoucí ceny energií v Evropě se odvíjejí od rychlých změn na globálních trzích. V Maďarsku se to snažíme řešit regulací, jež spotřebitele před nárůstem cen chrání. Ohrožuje to ale konkurenceschopnost firem, což představuje pro Evropu velkou výzvu. Bohužel příčiny tohoto trendu nemůžeme ovlivnit, můžeme být spíše pouhými pozorovateli.

Vlády v Polsku i Maďarsku jsou konzervativní, vlastenecké, založené na křesťansko-demokratické tradici. To jde proti tomu, co dnes reprezentuje bruselský liberální mainstream.